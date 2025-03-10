交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

▲繼蘇花改後，交通部也將評估花東快分段推動可行性。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

公路局重啟花東快速公路可行性評估，今年初報交通部審查，傳出因造價高達3614億元，2月底遭交通部打回票，花蓮縣長徐榛蔚痛批「民生建設不應淪政治算計」，立委黃建賓則批「難道錢比東部人生命安全還重要？」交通部今澄清該案並非退回，而是請公路局詳細補充資料，後續將評估分段推動可行性。

交通部表示，花東地區交通建設一向為政府高度重視議題，交通部近8年已積極投入大量資源改善花東地區鐵、公路交通建設，累計已完成及執行中計畫已超過2,208億元，加計提報行政院審議中的蘇花公路安全提升計畫，中央政府將投入超過3,264億元。

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至於地方殷切期盼的花東快速公路建設，交通部強調，目前為重啟可行性評估階段，交通部已進行初步審查並由公路局再詳細補充報告內容中，後續並將評估分段推動之可行性。

交通部強調，花東民眾親切期盼之花東快速公路，公路局自108年起重啟辦理可行性評估，評估範圍擴大北自崇德，南至台東市，經去(113)年度召開地方說明會、邀集專家學者協助審查，初步已完成環境景觀衝擊、路堤切割開發區、土方、經費、效益等議題評估，總經費規模達3,614億元，目前交通部函復審查意見並請公路局再詳細評估成本及廣泛效益，及採分段逐步推動之可行性。

交通部指出，花東地區受環境條件限制，交通發展相較西部不足，惟中央政府近8年已積極投入各項鐵公路建設，除持續進行中的鐵路雙軌電氣化、公路建設的花東景觀大道，並持續爭取蘇花公路安全提升計畫，花東快速公路亦再詳細評估分段推動之可行性中，中央政府對於花東交通建設將穩定且持續的投入，提供花東民眾安全可靠的回家道路。