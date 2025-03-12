西螺福興宮太平媽13萬人粉專遭駭人間蒸發　緊急向臉書提異議

▲西螺福興宮粉絲專頁人間蒸發。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

擁有逾300年歷史的雲林西螺福興宮，供奉廣受信眾崇敬的「太平媽祖」，長年秉持慈悲濟世的精神，致力於社會公益與文化傳承。福興宮的官方臉書專頁「西螺福興宮太平媽」長期分享宮廟動態，吸引超過13萬名信眾追蹤，不僅是信仰交流的重要平台，更見證了媽祖信仰的傳承與發展，卻在日前「人間蒸發」！

「西螺福興宮太平媽」粉絲專頁現有12萬按讚數、13萬位追蹤者，原本都會張貼宮廟活動大小事，但這兩天粉絲專頁卻莫名開始貼出短影音，貼文也開始「謎樣」起來，疑似以西班牙文開始發文，專頁簡介用Google翻譯下來為「提供最好的浪漫戲劇電影的地方」，甚至更有帳號也以西班牙文留言。

▲雖然11日下午仍能透過搜尋找到該帳號，但管理權限已完全被移除。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮證實，官方臉書專頁3月10日深夜11點疑似遭駭客攻擊，導致整個專頁無預警消失。雖然11日下午仍能透過搜尋找到該帳號，但管理權限已完全被移除，甚至連簡介內容都遭人擅自變更。目前已緊急委請電腦工程師向臉書公司提出異議，希望盡快找回帳號，並呼籲信眾前往「西螺福興宮太平媽祖」追蹤最新官方資訊。

▲雲林西螺福興宮建廟逾300年，供奉廣受崇敬的「太平媽祖」。（圖／記者游瓊華翻攝）

廟方強調，目前臉書（Facebook）在全球擁有近30億用戶，許多台灣宮廟也透過社群媒體推廣宗教文化、公告重要活動。以西螺福興宮為例，無論是來自全台的寺廟友宮參香、進香團活動，或是媽祖誕辰、遶境等重要慶典，都仰賴臉書作為官方資訊發布與信眾聯繫的橋樑。此次事件不僅影響福興宮的日常運營，更凸顯出社群平台資安的重要性，期盼臉書公司能正視此問題。

▲雲林西螺福興宮建廟已逾300年，是濁水溪流域歷史悠久的廟宇，也是雲林縣境重要信媽祖仰中心之一。（圖／記者游瓊華翻攝）