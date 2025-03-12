大金標準超越百年　AI智能診斷會讀空氣的好空調

圖、文／大金空調提供

大金空調創業至今已經超越百年，為全球空調產業巨擘，始終堅持職人初心，技術實力卓越，擁有先進研發的核心技術，並將每個零件視為成功關鍵，這種堅持就是「大金標準」。更導入智慧節能技術，讓消費者享受更高效、環保的冷暖體驗。大金空調還有獨家的「AI智能診斷功能」，遙控器會顯示故障碼，消費者遇到故障可以自我診斷，有助於維修人員了解故障原因，一次完修。

全方位空調專家-大金空調將透過空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、智能控制四大領域，推出全新家用與商用空調產品。Z系列家用變頻空調全面升級，包括橫綱、大關、豪菁等型號，全面提升最新CSPF能效。TOP AIR商用變頻空調、VRV R區控式系統空調，以及最新空氣清淨機MC655ASCT。嶄新產品不僅符合最新能源效率法規，更在節能、智慧控制與舒適度方面大幅提升，為市場帶來革新性的體驗。





和泰大金會長蘇一仲：「2025年因應挑戰，和泰持續以大金標準，聚焦三大策略：

一、 強化空調本業：透過產品組合多樣化、專業人員再進化、通路規模整合化、行銷模式多元化強化，鞏固專業。

二、 擴大新事業：隨著低溫冷藏鋪蓋率提高，AP在地發展與全球拓展，和泰興業不但成為大金全球的供應鏈之一，更是台灣產業全球佈局的最佳合作夥伴。

三、 貫徹感動服務：大金的沉浸式體驗在不同的階段發揮作用，透過3A標準(迅速、確實、感動)，將心比心，視客如親。

大金2025年新產品系列，透過創新技術與環保理念，打造更智慧、更高效的冷暖空調解決方案。不論是家庭、商業空間或大型建築，大金都能提供最適合的選擇，助力全球用戶實現更節能、舒適的生活環境。

(NEW) 2025年大金一對一家用空調新機種-橫綱Z系列

潔淨智慧 最新科技 因應極端氣候挑戰

全新大金一對一家用空調新機種-橫綱Z系列，系列機種齊全，能力等級從2. 2kW到9.0kW，全系列機型超越國家新一級能效，省電再進化。

除臭濾網可去除異味、過敏性物質，同時搭載日本最先進閃流放電技術，有效去除99.9%過敏性物質，細菌和病毒。





台灣氣候潮濕，容易因為冷凝器積水導致管路的發霉和異味。防霉運轉功能，會在運轉停止後自動送風，徹底乾燥空調內部的熱交換器和氣流通道以抑制發霉、降低室內機異味發生。同時還進行閃流放電，雙重守護呼吸清新好空氣。

面對現今極端氣候的考驗，大金獨家的廣域的運轉範圍溫度，橫綱Z系列的暖房運轉範圍為負15℃以上，大金設備在高山低溫區域及霸王級寒流來時，大金的暖房仍然可以正常運轉。

(NEW)大關Z系列 康達氣流面板 舒適全室

全新一對一家用空調大關Z系列，功能再升級。全新的康達面板設計，運用航太科技，可創造獨特的氣流模式，不直吹人體，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，確保涼爽舒適的居家環境。「遙控器0.5度」精密溫控，給您最剛好的溫度。

(NEW)豪菁Z系列 小宅首選

全新一對一家用空調豪菁Z系列，透過大金的直流變頻技術與新世代R32冷媒，全系列機型超越國家新一級能效。全新面板銀色鏡面設計，時尚大器、完美融合居家風格。

(NEW) Multi家用空調-多聯Z系列

2025家用一對多Z系列室外機，全系列機型超越國家新一級能效，一級省電。可連接一對一豪菁Z系列室內機，可提供更複雜的組合及效率更高的系統。

(NEW) 商用空調Top Air

UV紫外光+閃流放電、商用空間 潔淨升級

採用新能源效率標示分級，新上市R32商用Top Air店鋪用全新款71 等級室外機，比現有機型更高的安裝腳座，提供更安全的排水功能。冷專採用微通道熱交換器，冷暖採用新型鋁管熱交換器，並使用鋅噴劑，大幅提升防腐蝕性能。

商用空間再淨化，室內機可選配紫外線空氣淨化組件、大金閃流放電組件、除菌抗病毒濾網，結合三項大金技術來潔淨和消毒空氣。在30 分鐘內，過濾網可去除捕獲的細菌和抑制病毒，達 99% 以上。

閃流放電可分解去除8種病菌、26種過敏原、19種化學物質及甲醛。強力分解空氣中的不良物質，並對室內機及過濾器進行消毒，清潔效率再強化，營業空間更安心！

今年更新增STC集中控制器，結合中央遙控器、統一開關控制器及排程計時器的功能。採用8 英吋觸控螢幕，可輕鬆瀏覽和操作控制器。最多可連結64組室內機、128台室內機，全方位控制、一鍵搞定。

(NEW) 區控式系統空調 VRV 6R系列

新世代VRV冷暖同時系統 精密溫控首選

VRV 6R 系列可同時進行冷房和暖房運轉，實現空調的靈活性。利用回收熱能，可大幅降低耗電量、榮獲1 級能效認證，達到顯著的節能效果。

藉由獨特的理念、技術和多樣化的功能，全方位提升設備運轉性能，加強設計靈活性、安裝簡便性和可靠性。為不同類型的客戶族群，帶來更高的效益，例如建築物業主、設計單位、安裝商，甚至是建築物物業管理。

在熱能回收系統中，冷房產生的廢熱，會被回收應用於暖房運轉。冷暖同時系統，可滿足各種不同空間的空調需求。能夠滿足像飯店、月子中心個別房間的冷/暖氣客製化需求，舒適最佳化。也適用於高層建築玻璃帷幕大樓、電腦機房等需要精密溫度及空氣控制的設施。

VRV 6R系列透過全新壓縮機科技，搭配 VRT Smart II最佳化軟體控制，針對室內機與室外機之間的協調溝通，「要多少給多少」精準控制電力消耗，減少壓縮機負載進而達到節能。

ESG永續發展技術—智能控制與節能管理系統Reiri

一指搞定多據點 居家/辦公室機房都AI

大金致力於綠色永續發展，推出最新智能控制系統Reiri，結合AI大數據分析，幫助企業用戶實現更高效的能源管理。Daikin伶俐Reiri智能系統主要分為「Reiri for Home」以及「Reiri for Office」兩大應用。

「Reiri for Home」是解決智能居家最佳方案，透過App應用程式即可讓用控制及監視所有智能設備，從空調、空氣品質監測到電源管理，是家庭自動化的最理想選擇。

「Reiri for Office」則提供建築物設備控制和能源管理，軟體功能強大，可隨時進行數據分析。「電子看板」提供大空間展示IAQ品質、用電用水狀況，並方便管理監視所有建築設備、多據點管理，產出報告以便於管理能源、設定相關的連鎖控制與換氣等舒適需求，應用實績如飯店、醫院、百貨、中央工廠、辦公室、大樓，透過AI智慧管理，節能成效再大幅提升，是智能綠建築必備的好幫手。

(NEW/ Coming Soon) MARUTTO自動能源智控 遠端緊急維修

提供每月分析報告 ESG最佳幫手

MARUTTO 是一個基於雲端的空調控制服務，除了自動提供遠端監控和管理HVAC系統，並具備強大的節能模擬功能。可透過雲端聯網獲得當天的天氣預報數據，並因應外氣溫度變化，提早進行設備最佳化。

它能根據實際運行條件進行精確的能效分析，提供每月運轉分析報表，建議使用者更佳的運轉模式設定，依照使用者當下的需求，進行設備最佳化運轉降低能耗。

此外，MARUTTO 還提供可選配的遠端故障通知功能，當設備發生異常時，會即時提醒管理人員，並提供緊急維修服務，可以遠端重開機，幫助客戶迅速恢復空調運行，避免長時間停機，確保舒適的環境。

AP冰水系統&RP冷凍冷藏

省能省力又省錢 廠辦冷鏈

在全球對於環境永續和減碳行動的關注日益提高的今天，大金空調致力於成為ESG倡議的推動者，為各行業提供創新的節能減碳解決方案。大金AP空調應用系統，結合磁浮冰水主機、AI智慧冰水主機房控制系統iPM、搭配EC FAN的空調箱與吸附式通風技術SVT，能有效地協助客戶降低空調能耗達30%至50%，同時亦可協助獲得LEED(美國綠建築)、WELL(健康建築)的取分，受到各科技大廠及指標商辦大樓採用。

此外，大金台灣應用空調系統股份有限公司於年初成立，這標誌著大金在台灣推動空調設備本地化的重要里程碑。新空氣側工廠，結合大金先進的空調箱技術與在地需求，更能即時回應客戶，致力於為客戶提供更高品質且具競爭力的產品。

冷凍冷藏方面，包括DAIKIN冰鋒冷凝共用機組、AHT冷凍冷藏展示櫃、J&E Hall 大型冷凍冷藏機組、Zanotti 酒窖用機組。適用於各大連鎖超商、超市冷凍冷藏庫、社區大樓垃圾冷藏庫、肉品蔬果加工區、開放櫃、紅酒窖等，持續獲得連鎖便利商店及各大賣場採用，低噪音且節能穩定，冷鏈溫控實力獲得信賴。

(NEW)空氣清淨機MC655ASCT

雙重閃流 雙倍除菌

2025年全新上市: MC655ASCT搭載HEPA靜電濾網，可過濾99.97%更細小的PM0.3懸浮微粒。脫臭濾網能吸附並分解異味，配備強大的「雙重閃流放電」技術，內部2倍速度分解有害氣體、異味，及濾網上的細菌！

並搭配智能感應技術「DAIKIN Eye」，以藍色、橘色和紅色三種顏色顯示的時尚設計，PM2.5 濃度、室內溫度和室內濕度三種空氣監測狀況，一目了然。

還可搭配D Mobile 智慧型手機應用程式，無論身在何處，只要透過智慧型手機連接應用程式，就能操控空氣清淨機，創造乾淨舒適的室內環境。

超越百年 最高可省12000元

輕鬆擁有大金趁現在

即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四系列機型，一對一機種最高現折3000元，一對多機種可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助3000元/組，貨物稅退稅最高2000元/組，最高可省12000元，超划算！

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