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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九籲別計較陸生發言　吳思瑤：高抬貴手鼓勵視台灣法規於無物？

▲▼台北市二二八事件78周年紀念會 馬英九 蔣萬安 致詞 民眾嗆聲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會去年底邀請大陸高校師生團訪台，因一名女同學喊出「中國台北」惹議，陸委會強調「後續也會依照既有的機制進一步做行政方面的處分」，而主管機關之一的移民署10日約談馬英九本人，馬英九則喊話政府不要錙銖必較。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，該訪團統戰操作斧鑿斑斑，台灣是法治國家，不應當要求陸委會高抬貴手，若真高抬貴手，以後是不是鼓勵其他中國來訪團持續是台灣法規於無物？

就「中國台北隊」一事，陸委會主委邱垂正當時表示，馬英九基金會邀訪陸生，有涉及矮化台灣言論、也違反事前書面承諾的不發表與活動無關的政治性言論，後續將進行「行政處分」，可能會要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體到台灣交流，禁止期限從6個月至5年都有可能。主管機關之一的移民署10日下午則約談馬英九本人。

吳思瑤指出，馬英九當時以基金會名義邀請陸生訪台，是有具體切結，馬英九作為前總統，應當知道，要依據原本原則安排，但該訪團無論是進入校園或走訪各地，都能看到統戰操作斧鑿斑斑，且中國學生說出「中國台北」這種傷害台灣人民情感，更涉及違反國家法律的統戰說法。

吳思瑤強調，敢做要敢當，不要當初切結，又反過頭求情，要求陸委會高抬貴手，一個法治國家如果有觸犯法律的行為，不應當要求行政部門高抬貴手，事後求情，還不如當時規劃行程該麼辦就怎麼辦，如果陸委會真的高抬貴手，那台灣法治將蕩然無存，是不是也鼓勵未來中國來訪團有樣學樣，持續視台灣法規於無物？

吳思瑤喊話，馬英九作為法律人、中華民國前總統，還當過法務部長，應當遵循國家的法規，敢做敢當、說話算話，當時的具結應當要算數，不能讓中國統戰直接大剌剌的在台灣擴散。
 

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