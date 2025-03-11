葉元之遭爆是雙面人　嗆員警「不知道我是誰？」分局長擺3桌道歉

▲葉元之 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

大罷免戰開打，新北市板橋東區立委葉元之選情最為危急，之前爆出不當解雇、直接辭退F助理，而該助理最後因壓力大而病逝，葉元之也不聞不問。如今又爆出葉元之平日為人客氣，但私下面對公務員、基層員警都十分苛刻，且員警對葉元之全是負面評價，還對員警嗆聲「你不知道我是誰嗎？」

《三立新聞》記者馬郁雯在臉書發文，近日接獲獨家爆料，國民黨立委葉元之在私下對待基層公務員和警察時態度苛刻，與平日客氣形象大相逕庭。據悉，今年1月10日，時任板橋分局長陳宇桓為了安撫葉元之，特地在餐廳擺三桌向葉元之致歉。

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在進行查證過程中，馬郁雯發現多名警察，從中生代到年輕世代，對葉元之的評價均為負面。警察們透露葉元之曾經刁難他們的事件，並表示葉常嗆聲「那我就找分局長來」或「你不知道我是誰嗎？」甚至造成板橋分局長壓力大到需「辦桌」賠罪。

馬郁雯表示，曾致電葉元之求證。葉元之表示絕對沒有施壓，並稱不記得席間聊過什麼，強調爆料人應該具名，並認為會勘時有里長和民眾在場，所說的話可受公評。

近日，葉元之被爆料是「慣老闆」，如今不僅一位警察出面控訴他刁難基層，馬郁雯感嘆，「也難怪葉元之在立院議場高舉著『守護警消』手板時，會有一票的新北警察怒批根本是『雙面人』。」