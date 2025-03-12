長榮航空4／18首航神戶　來回機票1.2萬元有找

▲長榮航空4月18日開航神戶航線。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導



長榮航空4月18日起首航桃園-神戶航線，初期因應日本大阪世界博覽會開幕，每周飛航4班，接著4月28日起每周飛航2班。長榮也推出機票優惠，6月20日後的桃園-神戶經濟艙來回機票未稅1萬1640元起。

長榮航空4月18日起開航桃園-神戶航線，長榮航空表示，因應日本大阪世界博覽會開幕，4月18日至27日期間，每周飛航4班，4月28日起調整為每周兩班，將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

此外，為使中南部民眾赴日本更加便捷，長榮航空表示，高雄-大阪航線自4月1日起增班，由每周7班增為11班，屆時將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

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為慶祝桃園-神戶開航，長榮航空團體行程獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，長榮也推出機票優惠，即日起透過長榮航空官網購買飛航日為6月20日後的桃園-神戶機票，經濟艙來回未稅價只要1萬1640元起。

日本為台灣民眾最喜愛旅遊國家，目前長榮航空直飛日本有11大航點，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森以及4月18日開航的神戶，共計14條航線往返台日。

星宇航空也規劃4月18日開航台北-神戶、台中-神戶二條航線，以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務。星宇航空也攜手可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅行社推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800起。