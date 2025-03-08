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國內機票退票新制！當天才退手續費擬收3成　越晚取消越貴

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線機票退票將有新制，當天退票手續費擬收30%費用。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

現行國內機票退票會被收取10%退票手續費，交通部民航局正研擬國內機票退費新制草案，未來3天以上連假國內機票退票，將依照距離班機起飛日長短收費；其中，當天才退票將收取票面價30%為退票手續費。此外，若因生病或奔喪無法搭機，舉證後退票可免手續費。

交通部昨(7日)預告修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，針對3天以上法定連假疏運期班機，為使有限空運資源能於航班起飛前可充分利用，增訂原售票單位得距航班起飛日之期間長短收取退票費用。

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根據草案規定，航班起飛日前7日以上辦理退票，退票手續費將維持票面價10%費用；於航班起飛日前1至6日辦理退票，增訂可收取票面價20%退票費用；於航班當日起飛前辦理退票，新增可收取票面價30%退票費用。

▲▼國內線機票退票新制草案。（圖／ETtoday整理製表）

▲國內線機票退票新制草案。（圖／ETtoday整理製表）

此外，新預告法規也訂定，乘客因奔喪、個人疾病或不可歸責事由致無法搭機，於航班起飛前檢附相關證明文件辦理退票，可免收退票費用；如因不可抗力所致，無法於航班起飛前退票者，售票單位得依其證明，酌情從寬處理，譬如得免收退票費用等。

「奔喪」範圍界定參酌勞工請假規則、公務人員請假規則及教師請假規則等相關法規所定給予喪假對象，例如：父母、繼父母、祖父母、曾祖父母、子女、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母、配偶之繼父母、配偶之祖父母等。

民航局說明，3天以上連假依照距離搭機日期限長短訂定退票手續費，並不是為了多收費，而是因為連假期間機位資源有限，希望能有效運用，一般周休假日或平日，仍維持1成的退票手續費，相關草案預計預告60天蒐集各界意見和資料，列為後續修法作業考量，且還需要與行政院消保處開會討論，新制上路時程目前難以評估。

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交通部民航局國內線機票退票手續費

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