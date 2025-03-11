酷航春季機票下殺　台北直飛日韓「單程2199元起」

▲3月31日起酷航將全面以寬體波音787客機執飛台北出發航班，由原先單走道A321客機改寬體波音787客機。（圖／酷航提供）

記者李姿慧／台北報導

新加坡航空旗下的低成本航空公司酷航（Scoot）今(11日)宣布推出「Springtime Getaway 2025」春季航班優惠，飛日韓和東南亞機票最低2199元起，即起開賣。

酷航今宣布推出「Springtime Getaway 2025」春季航班優惠，即日起開賣至3月16日晚間11點59分，前往日本東京、北海道及韓國首爾等熱門賞櫻地點，以及眾多東南亞熱門旅遊城市機票皆推出促銷，優惠適用於2025年4月至2026年2月出發的航班。

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其中東北亞航線優惠，首爾單程機票含稅優惠2,199元起、東京單程2,799元起、北海道單程3,599元起。

▲▼酷航春季航班優惠。（圖／酷航提供）

除了日韓機票優惠外，酷航也推出東南亞眾多航點春季促銷優惠，包括新加坡單程含稅2,299元起、馬六甲機票台北經新加坡轉機單程2,599元起。

關丹機票台北經新加坡轉機也推出單程含稅2,599元起、戈達查帝機票台北經新加坡轉機單程2,699元起、峇里島機票台北經新加坡轉機單程2,899元起、蘇美島機票台北經新加坡轉機單程含稅3,399元起。

▲AirAsia推出全座位全航班促銷。（圖／AirAsia提供）

此外，亞洲低成本航空AirAsia也推出超值「全座位，全航班」促銷，購買機票可享8折優惠，包含台灣直飛馬來西亞、日本、泰國、菲律賓等航點，或是從吉隆坡轉機至澳洲、馬爾地夫等長程度假勝地，「全座位，全航班」8折優惠促銷活動即日起至2025年3月16日開賣，旅行出發日期為2025年3月24日至11月30日。

其中台北出發飛吉隆坡、沙巴最低單程含稅2,700元起，曼谷、清邁最低單程含稅2,950元起，大阪、沖繩最低單程含稅2,819元起；高雄出發曼谷、沙巴、馬尼拉最低單程含稅2,117元起。

國泰航空則宣布推出會員獨享優惠，香港機票最優75折，即起至3月13日前限時3天開搶。國泰航空表示，國泰航空推出官網獨家優惠，提供會員最優75折機票折扣及多重額外禮遇，會員登入官網並輸入優惠編號「CXHKG25」，即可享台北及高雄出發至香港的來回機票優惠，此波限時優惠經濟艙票價5,998元起，適用出發至2025年9月30日。

▲阿聯酋航空擴展台北航線，新增每日第二班直飛航班。（圖／阿聯酋提供）

此外，阿聯酋航空今也宣布，2025年8月1起，將以波音777-300ER客機增設每日第二班往返杜拜－台北的直飛航班，飛行時間約8小時35分到8小時45分不等。

阿聯酋航空表示，自2014年於台灣市場營運以來，致力提供世界級服務與飛行體驗，目前以A380旗艦客機執飛每日台北－杜拜航班。隨著第二班航班加入，將以A380旗艦客機與波音777客機雙機型，每周提供14班直飛航班，新增超過2,500個座位，滿足台灣旅客往返杜拜及阿聯酋航空140多個目的地的需求。