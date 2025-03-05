長榮航空首導入ONE Record標準　貨運數位化減少紙本及碳排

▲長榮航空推動貨運數位化，完成國際航空運輸協會IATA ONE Record標準的試行。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空攜手長榮空運倉儲與關貿網路公司，針對貨物狀態與貨運電子提單等，成功完成國際航空運輸協會(IATA) ONE Record新一代貨運數位化標準的試行，成為台灣首家導入此標準的航空公司，減少紙本文件、降低碳排放。

ONE Record是IATA國際航空運輸協會推動的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，提升物流透明度與營運效率，有效減少紙本文件、降低碳排放，為航空貨運的數位轉型與永續發展奠定基礎。

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長榮航空表示，此次試行計畫是針對貨物狀態與貨運電子提單資料，進行ONE Record標準訊息能力傳送及接受驗證。貨物狀態方面，長榮航空與長榮空運倉儲成功完成貨物進倉與運送就緒等關鍵資訊的標準化傳輸與接收；在貨運電子提單部分，也已完成One Record標準訊息的發送與接收測試，展現貨運數位化上的積極佈局與技術實力。

▲長榮航空推動貨運數位化。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，作為台灣首家試行IATA ONE Record標準的航空公司，長榮航空秉持永續經營理念，推動貨運無紙化與智慧物流發展，減少傳統紙本文件所帶來的資源消耗與碳排放。

長榮指出，未來將持續優化智慧物流運作，提升貨運服務效率，深化ONE Record標準的應用範圍，並與業界夥伴展開更多試行計畫，以響應IATA 2026年起全面部署ONE Record標準的目標，帶動航空貨運產業邁向更高效的永續未來。