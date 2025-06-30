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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

強化數位力！增加更保競爭力　帶更生人上雲端看更遼闊的世界

▲▼更生保護會總會於舉辦「雲端辦公工具Google Workspace訓練」。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會總會舉辦「雲端辦公工具Google Workspace訓練」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為強化更保人員的雲端應用技能，提升數位工作效能，更生保護會總會於5月初，在總會一樓會議室舉辦「雲端辦公工具Google Workspace訓練」課程，有包含各分會共40人參與訓練。講師以實作示範與互動教學方式，介紹各項功能操作，並針對日常工作情境舉例說明，讓更保人員能力更強。

本次訓練由基礎操作出發，逐步延伸至實務操作與職場應用，內容實用豐富。而所謂Google Workspace為Google所開發的一套整合式雲端辦公平台，包括Gmail、Google 雲端硬碟（Drive）、Google 文件（Docs）、試算表（Sheets）、日曆（Calendar）、Meet、Chat與Gemini等工具，廣泛應用於企業與組織的日常辦公與協作作業，也是這次訓練的主題。

因此這次的訓練中，涵蓋：Gmail郵件管理與搜尋技巧、雲端硬碟資料分類與共用設定、Google 文件、試算表之即時協作功能、Google 日曆的時間規劃與提醒設定、Meet與Chat的視訊與即時通訊應用、Gemini輔助工具在工作效率提升上的運用。講師以實作示範與互動教學方式，介紹各項功能操作，並針對日常工作情境舉例說明，協助同仁理解實際使用方式。

多位參與訓練的更保人員表示，透過本次課程不僅強化自身數位工具的應用能力，更對如何在分會內分享課程心得、操作技巧與導入雲端辦公流程有了初步概念。更保表示，將持續推動智慧辦公與數位轉型，期望透過系列訓練活動，打造更有效率、更即時且更協作的工作環境，與提升整體服務品質與執行效能。

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