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快訊／網紅「仙塔律師」遭逮捕！涉幫靈骨塔詐團洩密洗錢　

記者劉昌松／台北報導

經常對時事發表評論的網紅「仙塔律師santa」李宜諪，因涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團辯護時，洩漏檢警偵辦進度，甚至疑似提點共犯協助銷贓，台北地檢署30日指揮警方兵分5路搜索，並將李宜諪與另2名律師一併拘提到案，目前已移送等待檢察官進行複訊。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲「仙塔律師santa」李宜諪涉嫌洩漏檢警辦案機密，遭逮捕移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz涉嫌妨害名譽，也在名媛與富商餐敘延伸的糾紛中，為李雅楹、王子苓撰狀指控李珍妮涉嫌公然侮辱，除了常在官司新聞中露臉，她本人也常拍攝法普影片，吸引不少網友關注，ig帳號有22萬粉絲，臉書也有近萬名追蹤。

檢警日前偵辦吳姓女嫌為首的詐騙集團案，發現吳女等人以幫忙販售靈骨塔為由，誘騙年長的被害人掏錢加購生前契約，或者預繳稅金，累計詐財逾億元，檢警從4月起，接連發動2波搜索約談，陸續將吳女和呂姓男友等8人聲押禁見獲准。

專案小組為追查詐團金流，赫然發現吳姓女嫌名下的BMW X6在收押後被過戶，抽絲剝繭得知，吳女和男友的律師費是由他人支付，3名涉案律師不但涉嫌把陪同偵訊時所得知的偵辦進度外洩，還通知他人處理吳女名下車輛，並指導遭偵辦銷贓洗錢罪時的應對說法。

北檢檢察官謝仁豪30日指揮刑事警察局、台北市警局中山分局，持法院核發之搜索票，搜索李宜諪等3名涉案律師的住處及事務所辦公位置等5處，全案依涉嫌洩漏國防以外秘密等罪嫌方向偵辦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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