基隆東岸郵輪廣場天橋平台吊裝　喜豬橋南向3／14起夜間封閉

▲基隆東岸郵輪廣場串接工程施工。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為解決東岸郵輪廣場被中正路等主要道路分割，導致遊客及市民步行不便及安全問題，正積極推動基隆港東岸郵輪廣場串接工程。市府都發處表示，目前正進行鋼構主體吊裝工程，預計自3月14日至25日每晚10點至隔日清晨6點封閉「喜豬橋」南向車道，呼籲用路人注意減速行駛。

基隆市府指出，基隆港東岸郵輪廣場串接工程是市府爭取中央近5億元補助的「市港再生標竿計畫」項目之一，以解決東岸郵輪廣場一帶被中正路、仁一路、信一路等幹道分割的問題。透過平台串接，期望行人與遊客能更安全、順暢地步行於基隆東岸港區，進一步提升觀光品質。

都發處進一步說明，為延續基隆港區海洋廣場兩側的廣場景觀工程，已完成東西岸廣場景觀工程的連接。目前進行的「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，將在中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串連東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區，享受更便捷的步行環境。

都發處表示，工程正加緊趕工，自3月14日至3月25日進行天橋平台主體鋼構吊裝作業。施工期間將封閉喜豬橋南向車道，現場將安排義交進行交通管制及引導，待工程完成後，車道將重新調整為4線道。

管制期間，喜豬橋南下車道將全面封閉，並調撥北上車道供往愛一路、忠一路和中正高架橋的車輛通行。原本需行駛喜豬橋北上的駕駛，請改道右轉行駛仁一路。

都發處提醒，行經施工管制區域的車輛請減速慢行，並遵從義交指揮及交通維安設施的引導，以確保交通安全。施工期間造成的不便，敬請市民及用路人諒解。