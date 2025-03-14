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還原心肌梗塞發病過程！　沈富雄親吐「我差一點死掉」

▲▼名嘴沈富雄評旅美教授陳時奮（翁達瑞）是「知識份子的敗類」等語，挨告公然侮辱到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委沈富雄 。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前立委沈富雄近日於政論節目驚爆，自己搭捷運時，感覺異常胸悶，就醫後發現是心肌梗塞。而沈富雄也在13日還原發病過程，他表示，「講微恙是太粉飾太平，我差一點死掉」，二月底時，發現胸悶差不多已經5分鐘，而且有嚴重的不祥感覺，所以當下趕快到了急診室做診斷、放入導管、最後放入兩個支架，接著送到加護病房觀察，後來就回家休息，沒有大礙。

沈富雄於節目《POP大國民》談到「近日心肌梗塞的病況」，他表示，「講微恙是太粉飾太平，我差一點死掉」，這個過程其實是一個奇蹟，他的心肌梗塞病況是三條去心臟、貫串動脈的血管，有一條在22年前2002年，也就是64歲堵住過一次，那時放了一個支架，但放了以後，自己沒有聽醫生的話，幾乎所有醫生開的藥都沒有吃，就這樣撐了22年。

沈富雄還原發病過程，兩個禮拜前的禮拜二，就是二月底，有一天他要去趙少康的節目，他剛下了手扶梯到了小巨蛋捷運站， 車子也已經來了，但是自己發現胸悶已經差不多有5分鐘，當下他必須當機立斷，這可以繼續撐嗎？還是會更危險？自己想了差不多一兩分鐘，就覺得不行了，因為有一個很嚴重的不祥感覺。

沈富雄表示，他想假如撐下去坐上了捷運，一旦上車大概越來越沒救，因為距離、地方、時間就會越來越糟糕，當下當機立斷就是非得去求救不行， 所以馬上轉個彎，做另外一個手扶梯離開捷運站，接著搭乘小黃，花了差不多半小時前往急診室。

沈富雄指出，到了急診室後，前後大概花了1個小時出頭一點，做診斷、放入導管、最後放入兩個支架，一切從頭到尾兩個小時內就結束了，接著送到加護病房觀察一天，然後轉到普通病房再觀察一天，就回家了。

提到胸悶感覺，沈富雄直言，這種感覺其實自己也只是第二次而已，22年前有過一次，這次自己有感覺這個悶非同小可，但每個人的感受與敏感度都不太一樣。

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