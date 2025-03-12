川普才喊對加拿大鋼鋁徵50％關稅！　白宮貿易顧問：已取消

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）11日對加拿大鋼鋁產品加徵關稅的威脅，在市場劇烈波動與加美高層協商後暫時緩和。川普原先揚言將對加拿大鋼鋁產品加徵50%關稅，並對加拿大電力出口加徵25%關稅，以報復安大略省對美國電力出口的附加費。不過，在美國商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）、加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）與安大略省省長福特（Doug Ford）確認將於13日重新談判美墨加貿易協定（USMCA）後，川普決定暫時撤回部分關稅計畫。

CNN報導，安大略省宣布，將暫停對輸往美國紐約、明尼蘇達及密西根州的電力徵收25%附加費，作為談判的善意姿態。川普當日稍早表示，若安大略不取消該費用，美國將對加拿大鋼鋁產品加徵50%關稅。然而，白宮貿易與製造業高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）隨後接受CNBC訪問時證實，川普已決定暫不執行這項關稅計畫。

白宮發言人德賽（Kush Desai）向CNN提供的聲明，現行針對加拿大鋼鋁產品的25%關稅將於12日午夜生效，並可能進一步上調。川普在美國《商業圓桌會議》（Business Roundtable）上表示，「我可能會收更高的關稅」，「關稅越高，他們（企業）就越有可能把生產設施搬回美國。」

市場對此消息高度敏感，川普透過社群媒體「Truth Social」宣布50%關稅計畫後，道瓊指數一度大跌，但隨後在魯特尼克與福特發布聯合聲明後縮小跌幅，終場仍收跌478點（1.1%）。標普500指數下跌0.8%，接近修正區間，納斯達克綜合指數則再跌0.2%。

稍早，川普針對安大略省的電力附加費，揚言對加拿大電力進口徵收25%關稅，並強調若加拿大不讓步，美方將額外對鋼鋁產品加徵25%關稅，使總關稅達到50%。川普在Truth Social上發文，「安大略竟然對進口美國的電力徵收25%關稅，這是不可接受的，我已指示商務部長對來自加拿大的鋼鋁產品加徵50%關稅。」

面對美方施壓，福特一度警告可能會完全切斷對美國的電力供應，而即將接任加拿大總理的卡尼（Mark Carney）則表態，將持續向美方施壓，要求美國尊重自由貿易，「只要美國無法展現尊重與誠信，我們的關稅措施就不會撤銷。」白宮新聞秘書莉維特（Karoline Leavitt）表示，川普尚未與卡尼直接對話，但「總統的電話始終為願意談判的領袖開放」。

除了鋼鋁與電力關稅爭議外，川普還威脅自4月2日起，對進口自加拿大的汽車大幅加徵關稅，並聲稱此舉「將永久性地關閉加拿大的汽車製造業，因為這些車完全可以在美國生產！」

此外，川普此前還宣布計畫對加拿大乳製品徵收250%關稅，以報復加拿大對美國乳製品的高額關稅，部分產品的關稅甚至高達241%。然而，這項關稅計畫仍未正式定案。