馬斯克：特斯拉未來2年內　在美製造量將翻倍

▲美國總統川普與特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）11日宣布，公司計畫在未來兩年內將美國境內的汽車產量提升一倍。他表示，這項決定是「對美國的信任之舉」，並讚揚美國總統川普（Donald Trump）及其政府的「優良政策」，強調這是促使特斯拉擴大生產的關鍵因素。

馬斯克於白宮與川普共同發表這項聲明。川普稍早在社群媒體「Truth Social」上發文表示，鑑於全美各地持續出現針對馬斯克的抗議活動，他本人計畫購買一輛特斯拉，以示支持。

當天，數輛特斯拉汽車停放在白宮外，其中包括Cybertruck，車身顏色皆為美國國旗代表色——紅、白、藍，吸引外界關注。

特斯拉股價在周二回升超過5%，擺脫前一日因電動車市場需求疲軟、馬斯克的政治立場爭議而大跌超過15%的影響。

馬斯克是川普競選連任的重要支持者，並提出成立「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE），致力於削減聯邦預算中的詐欺、浪費及濫用行為，他本人則擔任該機構的負責人。然而，這一政治參與引發反對者強烈反彈，全美多地出現抗議活動，部分激進人士甚至破壞特斯拉設施。

根據美聯社（AP）報導，俄勒岡州波特蘭附近的一家特斯拉經銷中心上周遭槍擊，多輛汽車受損，店內玻璃也被擊碎。《州立新聞》（Statesman-Journal）則報導，該州首府塞勒姆（Salem）的一間特斯拉經銷店遭人投擲汽油彈，一名嫌犯隨後被捕。

此外，麻薩諸塞州多處特斯拉充電站遭縱火。布魯克林（Brookline）警方近日逮捕一名波士頓男子，他涉嫌在特斯拉車輛上噴漆馬斯克圖樣，並將破壞過程錄影後上傳社群平台X（前身為Twitter）。