恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬，周四晚間8時地面氣壓及前6小時累積降水圖顯示，鋒面接近，局部地區有降雨。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六晚起強冷空氣南下，氣溫驟降；下周一至下周四清晨及夜間更有觸及寒流標準的機率，至於平地的最低氣溫會降到幾度？目前的模擬約可降至5度， 需再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日暖氣團持續影響，各地晴朗穩定，春暖如夏，最高氣溫仍在30度以上，西半部及金馬容易起霧。

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吳德榮說，周四至周六白天，鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降仍偏暖，由於鋒面接近，大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，尤其周四要注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生；周六晚至周日鋒面通過，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一至下周五各地晴朗穩定。

吳德榮表示，模式模擬顯示，周六晚起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，周日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準；下周一至下周四高壓籠罩，天氣乾冷，因輻射冷卻加成，清晨及夜間更有觸及寒流標準機率，至於平地最低氣溫會降到幾度？目前的模擬約可降至5度，不過模式還在調整，需再觀察；下周四白天起至下周五冷空氣減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍低。