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今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周四起全台有雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天晚間起鋒面接近；周四到周日兩道鋒面通過，各地都有降雨機率，周四西半部、基隆北海岸有局部大雨機率。

氣象署今晨發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門、夜晚至清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門、馬祖、新北至苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象。

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曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天白天僅花蓮、台東有零星降雨，各地高溫可接近30度；今晚鋒面接近，北部、基隆北海岸有零星陣雨或雷雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠表示，周四到周日各地都有降雨機率，周四至周六白天第一道鋒面通過，周四西半部、基隆北海岸有局部大雨機率，花東有局部較大雨勢機率；周五到周六白天中部以北、東北部有局部較大雨勢機率。

曾昭誠說，周六晚間到周日第二道鋒面通過，加上大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，西半部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有下雨機會；下周一、下周二轉乾，下周一東半部有局部短暫雨，下周二僅花東有零星降雨。

曾昭誠提到，周六晚起，北部氣溫一路往下降，預估下周一到下周三的清晨低溫12度，白天高溫也只有15-18度；中南部低溫13-15度，高溫20度上下。

（圖／氣象署）

▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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