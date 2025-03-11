三總醫沒開巴氏量表遭痛毆　病患兒嗆「違反醫療法又怎樣」下場曝

記者柯沛辰／綜合報導

三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易被病患兒子要求開巴氏量表，以便申請外籍看護，但顏認為還需觀察才能開立，不料竟遭對方毆打、辱罵三字經，氣得他提告求償100萬精神撫慰金。士林地院一審判賠10萬元、醫藥費210元；高院也維持原判決，今全案確定。

2023年5月7日，病患張景硯的母親赴三總就醫，隔天顏姓醫師巡房時，52歲張男要求開立巴氏量表，以便申請外籍看護。不過，顏姓醫師認為狀況不符，還需觀察2、3個月。

怎料此話一出，張男竟惱羞成怒，直接在走廊徒手攻擊醫師，還用腳猛踹，導致顏頭部、面部多處擦挫傷，甚至怒嗆「違反醫療法又怎樣啦，過來、過來，你在青三小啦（台語）、X你娘機掰！」

事後，顏姓醫師在臉書貼出施暴影片，引發輿論譁然，除了時任衛生福利部長薛瑞元力挺，中華民國公立醫院協會也譴責醫療暴力行為。

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（資料圖／翻攝臉書）

警詢、偵查時，張男坦承有動手毆打，卻辯稱只有打2、3拳，還質疑醫生的傷勢是否因此造成，甚至強調「不知道醫院是在執行醫療業務」。去年7月，高院依傷害罪判處5個月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

民事部分，顏不滿張男辱罵三字經，認為已侵害他身體、健康、名譽及人格權，求償100萬元。士林地院一審判賠10萬210元。張不服上訴，坦承確實動粗、講髒話，但那是顏表情不屑、故意挑釁，他才出言咒罵，無侵害其人格權之意。

不過，高院認為，衝突起因是張要求開立巴氏量表，還在走廊毆打顏姓醫師，這並非口角爭執的一時失言，而是屬情緒性的人身攻擊，原審認為傷害應賠7萬元、侮辱賠3萬元適當，因此駁回上訴，維持一審判決，全案確定。