嘉義縣主題工作坊成果展　歷史文化與空間再造引人注目

▲ 113年嘉義縣主題工作坊成果展：歷史文化與空間再造的精彩呈現 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府推動社區規劃師駐地輔導計畫，每年都會舉辦社區規劃師培訓，這次共培育40位新一代社區規劃師及歷屆社規師27位回訓學員，今(9)日在大林中興路鐵道綠廊舉辦主題工作坊成果展。

113年度主題工作坊在大林鎮平林社區進行，圍繞著「歷史縱深」、「生活空間」及「產業文化」三大主軸，通過田野調查與專業輔導，進行空間改造。

此次的亮點改造共有7處包括：

大林轉運站：以「永續環保」與「回收物創意再利用」為主題，並運用「蝸牛裝飾藝術」彩繪，展現大林特色。

老戲院重現：透過佈景彩繪重現曾經繁華的街區戲院，並呈現戲院售票的歷史意象，讓大林鎮的戲院文化再度浮現。

地方老行業改造：運用田野調查手法，深入挖掘麻油工廠、碾米廠及飼料桶行等老行業的故事，保留歷史風貌。

人行地下道改造：為改善積水問題，鎮公所提供經費安裝排水管並架高平台。社規師夥伴以諸羅樹蛙為創意靈感，利用樹蛙的大眼睛增強地下道入口的可辨識性，同時增設燈箱，提高溫馨感及照明品質。

鐵路綠廊入口改善：結合糖鐵火車元素及枕木槽設計園藝小品，營造更具特色的綠廊入口。

仁山仁海裁縫店：將鐵道旁的空屋改造成「裁縫店」，融入過去賣布郎與裁縫店的歷史，賦予空間文化深度與情感連結。

▲ 113年嘉義縣主題工作坊成果展：歷史文化與空間再造的精彩呈現 。（圖／嘉義縣政府提供）

鐵道旁空間改造：對窳陋空間進行改造，利用現場瓦礫石重新鋪設並保留原有榕樹，與過去歷史做連結，周邊設置木平台，提供遊客與居民休憩的場所。

▲嘉義縣綜規處長陳皇成 。（圖／嘉義縣政府提供）

綜規處長陳皇成表示，除了培訓新一代社規師，本次主題工作坊特別邀請歷屆社規師回訓，了解他們在地方社區的參與情況，並幫助學員掌握國際最新趨勢與資訊。學員們通過改造場域，挖掘平林的歷史背景與生活特色，實現專業與地方的合作，讓社區發展進入日常生活，並將專業知識與在地參與結合，實踐社區發展的具體行動。

▲成果展將地方文化價值和空間改造案例，圖為鐵路地下道改善。（圖／嘉義縣政府提供）

本次成果展將地方文化價值和空間改造案例完整呈現，邀請與會者親臨現場互動交流與導覽，縣府團隊透過本次計畫促進更多社區交流與學習，經由專業與在地參與的結合，落實社區環境改善，期盼藉由經驗分享，激發更多社區自主營造的動能。