情侶檔匪徒隔1周落網「2人背8條通緝」　都是勇警潘軒碩抓的

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局員警潘軒碩展現卓越執法能力與堅韌精神，連續兩周在金山區中山路一帶查獲通緝犯，並成功緝獲1、2級毒品。首次執勤時，潘員遭通緝犯持辣椒水攻擊，仍忍痛壓制並將其逮捕；一周後，他再度於同一地區查獲該通緝犯的同性伴侶，並起獲毒品海洛因及安非他命。潘員的敏銳觀察力與專業表現，獲得金山警分局高度肯定，成為同仁楷模，為維護社會治安樹立典範。

▲通緝犯與伴侶雙雙落網，金山警潘軒碩2週內連破2案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



回顧先前案件，36歲于姓女子因涉及詐欺、毒品及竊盜等7項通緝，近日在新北市金山區一家超商前遭警方盤查，她試圖以假身份蒙混過關，但被警員識破後，竟使用辣椒水攻擊警員潘軒碩並企圖逃逸。潘員強忍眼睛劇痛，奮力將她壓制，並呼叫支援警力到場將其逮捕歸案。

事隔一周，潘員在同地區再次盤查到一名形跡可疑的女子，她態度閃爍、語焉不詳，查證後發現53歲林女被發布毒品通緝，且竟是先前于姓女通緝犯的伴侶。林女配合逮捕，並主動交出毒品海洛因2包（0.71克）及安非他命1包（1.13克），筆錄製作完成後，警方將其解送基隆地檢署。

新北警金山派出所員警潘軒碩靠著敏銳的觀察力以及對警察工作的熱忱，連續2周查獲通緝犯，此次更緝獲1、2級毒品，功績卓著。金山警分局對潘員傑出的表現予以肯定，並鼓勵同仁以此為楷模，持續維護社會治安，保障市民安全。

▲7條通緝在身！36歲于女噴辣椒水襲警，警員潘軒碩忍痛英勇制伏。

▲金山派出所警員潘軒碩（右2）接受新北市警局副局長陳錦坤（左2）表揚及慰問。