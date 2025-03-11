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女同學實驗課「胸部貼背上」他愣住！男大生曝後續：正常嗎

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友透露，之前大學上實驗課時，大家圍成一圈看教授操作，結果有位女同學將胸部貼在他背上，讓他瞬間定格，但畢竟當下有些擁擠，所以不確定對方是否有意為之；沒想到，女生時隔兩三天竟主動開口，請他載她回家，讓他超意外，不禁好奇求問「這樣的情況算正常嗎？」

網友日前在Dcard提到，「有一次在上實驗課，教授讓大家圍在一起看。我站在人群裡，突然感覺後面有個女同學的胸口貼到了我的背上，當下有點愣住，不太確定這是無意的，還是怎麼回事？」

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他直言，自己不斷思索這件事，「這種情況女生自己會不會察覺？如果是無意的，她會不會覺得尷尬，還是根本沒放在心上？畢竟人擠人的時候，難免會有身體接觸，可能只是剛好站得太近了而已；但這件事讓我有點在意，因為從來沒遇過這樣的情況，不知道這算不算正常，還是只是我自己想太多。」

▲影／SYM全新迪爵125試駕開箱！EnMIS雙火星塞引擎再創經典。（圖／記者楊詩益攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

時隔數日，他再度發文透露後續，表示過了兩三天，女生主動開口，說希望他能載自己回家，「老實說，我們平常就只有課業上的交流，也沒特別熟，所以確實讓我有點意外，但她都這麼說了，我當下也沒多想，就順口答應了。」

原PO還說道，「真正讓我覺得奇怪的是，騎車的時候，她不像一般人那樣抓著後座，而是直接抓住我衣服的兩側，整個人貼得很近，比實驗課那次還要明顯，我能清楚感覺到她胸口不只是輕輕靠著，而是有些微的擠壓感，尤其在過彎或遇到顛簸路面時，她的身體還會隨著動作跟著貼緊，這種觸感根本沒辦法忽略。不僅如此，她的呼吸偶爾還會吹到我的耳朵，讓我瞬間僵住，完全不敢亂動，只能假裝專心騎車。」

對此，網友們紛紛回應，「你下次載她的時候，嘗試牽她的手，就知道了」、「有戲！對方不是渣女的話，就是對你有點好感」、「男孩子要好好保護自己」、「小心仙人跳，乳溝深深害人一生」、「城裡人套路深」、「在試探你啊！約她出去幾次看看」、「告她，喜賺年終」。

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