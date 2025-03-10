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杜特蒂涉反人類罪！國際刑警發「紅色通緝令」　菲國7000警力追捕

▲▼菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年宣布展開「毒品戰爭」，被國際刑警組織（Interpol）指控涉嫌犯下危害人類罪，並發出紅色通緝令，有消息指菲律賓警方目前已計劃動員至少7000名警察展開逮捕行動。對此，正在香港進行訪問行程的杜特蒂表示，已做好被捕的準備。

杜特蒂的禁毒政策是他2016年競選總統的重要政見，當時他以強硬打擊犯罪的形象獲得廣泛支持，並在任內兌現了對毒販格殺勿論的承諾。然而，這場禁毒戰爭導致大量法外處決，官方數據顯示有超過6000人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達3萬人。

為此，國際刑事法院（ICC）2021年9月啟動對杜特蒂禁毒戰爭的調查，儘管菲律賓在2019年已退出ICC，但法院仍對菲律賓在成員國期間所發生的罪行擁有管轄權。ICC的調查指出，杜特蒂的行動可能構成反人類罪。

菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的辦公室表示，尚未收到國際刑警組織的正式通知，但如果有需要，將配合執法。總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）則指出，「如果根據國際刑警組織的請求，必須執行逮捕令，我國執法人員已準備好遵守法律規定。」

菲律賓媒體指出，當地警方已進入高度戒備狀態，並計劃動員至少7000名警察展開逮捕行動，尤其在馬尼拉和杜特蒂的故鄉達沃省加強安保措施。

杜特蒂7日飛往香港，並在當地參加了一場有數千名菲律賓工人的競選集會，他在集會上為禁毒政策辯解，強調這些行動是為了菲律賓人民的安全，「如果這真是我的命運，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」至於有傳聞指他到香港是為了逃避國際刑警組織的傳喚，杜特蒂的前總統法律顧問則駁斥，稱這次香港行程早已計劃好，與ICC的調查無關。

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