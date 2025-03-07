國際婦女節獻禮！保六總隊「照妳所願」　警花變身封面主角

▲暖心又創意！保六總隊婦女節特別活動。（圖／內政部保六警總隊提供，下同）

記者邱中岳、郭世賢／台北報導

為慶祝2025年國際婦女節，內政部保安警察第六總隊於今（7日）舉辦一場名為「『照』妳所願」的特別活動，以慰勞女性警察同仁的辛勤付出。活動由總隊長周煥興親自策劃，內容包括專業彩妝服務、即時拍攝質感形象照以及手沖咖啡等。此次活動不僅展現總隊對女性同仁的關懷與支持，更體現對性別平權的重視，獲得參與同仁的熱烈迴響與感動。

保六警總隊長周煥興為活動精心構思，親自拜訪彩妝工作室，邀請專業彩妝師為同仁們打造精緻妝容，並事先試妝以確保效果。此外，為增添活動的豐富性，總隊還與快速沖印公司合作，商借快印設備，讓同仁們在客製化彩妝後，能自選風格立即拍攝質感形象照。透過專業影像處理，同仁們能體驗宛如雜誌封面的美拍效果，並現場取得實體照片，留下美好回憶。

▲從警花到封面明星，保六總隊「照妳所願」。

活動現場還特別準備手沖單品咖啡及義式拉花咖啡，讓身為警察的職業婦女們，在忙碌之餘享受一段悠閒的咖啡時光，放鬆身心。總隊長周煥興表示，此次活動的目的是希望透過「心意、願意、創意、用心、同理心」，讓同仁們感受到總隊的關懷與支持，並在繁忙的工作之外，得到適當的放鬆與充電。

保六警總隊深切體恤女性警察同仁肩負照顧家庭與工作的辛勞，平時為了家庭與工作忙碌奔波，鮮少有時間好好照顧自己。藉由國際婦女節這個特別的日子，總隊希望能打造職場的溫暖氛圍，就像父親疼惜女兒一般，所有女性同仁都是總隊的寶貝女兒。

活動結束後，參與的同仁紛紛表達感動與感謝。有人笑說：「我上一次化妝是當新娘的時候耶！」也有人表示：「謝謝總隊的貼心，我覺得今天像是仙女，大家都是仙女！」更有同仁興奮地說：「可以讓自己登上類雜誌封面，真是超級酷的！」還有人打趣道：「我要拿照片給我兒子看，說媽媽是明星，哈！」整個活動不僅讓女性警察同仁感受到總隊的用心，也展現了保六總隊對於性別平權的重視與支持。