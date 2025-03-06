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38女神節快樂！2類人免費玩壽山動物園　星級飯店推按摩鬆筋骨

▲迷你驢媽媽「花花」與寶寶「澎澎」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園迷你驢家族於春節期間迎來新生小驢「澎澎」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

3月8日是國際婦女節，高雄壽山動物園宣布，女性遊客、全國12歲以下兒童限時2天免費入園；義大皇家酒店、H2O水京棧國際酒店則要犒賞女神們的辛苦，推出有專人按摩的住房專案，入住一晚享受身心靈的放鬆；高雄福華大飯店則推出美食優惠，於館內限定餐廳用餐可享38折。

▲義大皇家酒店以現代簡約的風格為基調，全新整修的「花園家庭房」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲義大皇家酒店以現代簡約的風格為基調，全新整修的「花園家庭房」。（圖／記者許宥孺翻攝）

寵愛自己永遠不嫌晚！義大皇家酒店推出「寵愛時光舒活Spa」住房專案，即日起至12月29日，提供山景客房或雅緻家庭房住宿1晚、自助式早餐2客，以及雙人足療或肩頸按摩（30分鐘）二選一，專案價5200元起。5月10日前入住，房型還直接升級至皇家客房或花園家庭房。

▲H2O水京棧酒店推出女神節住房按摩專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲H2O水京棧酒店推出女神節住房按摩專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

H2O Hotel推出「女神京舒服」住房專案，即日起至2025年5月11日，平日入住豪華客房每晚7888元起，即可享受RIPPLE西餐廳豐盛早餐與精緻下午茶套組，並與知名按摩品牌「不老松」合作，提供60分鐘的放鬆按摩行程。

此外，H2O Hotel旗下餐廳京悅軒中餐廳推出「女神出沒，辣得剛剛好」系列餐點，週週推出1道辣味料理並享7折優惠；RIPPLE西餐廳則推出「饗宴慶女神」，3位女性同行晚餐可享88折優惠，3月8日當天單筆消費滿3888元，贈送Azarbe粉紅氣泡酒乙隻。

▲高雄福華飯店江南春推出38女神節活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄福華飯店江南春推出38女神節活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄福華大飯店於3月8日至20日，在各餐廳推出女神節優惠活動。一樓HOVII Café推出花果茶系列及焙茶拿鐵38折優惠，外帶餅乾禮盒83折；頂樓Smile One精緻涮涮鍋推出3人以上同行，同桌女性點用1600元以上海陸套餐享38折優惠；江南春江浙料理推出女性用餐享精緻雙拼盤38折優惠；珍珠坊廣式料理推出招牌手工布丁38折。

壽山動物園也宣布，女性遊客、全國12歲以下兒童，在3月8、9日兩天限時免費入園。壽山動物園今年開春有喜，水豚家族迎來3隻可愛的水豚寶寶，公水豚「莉馬」最愛亂咬東西，母水豚「莉拉」最淡定也最親人，公水豚「莉松」則最活潑好動。

▲水豚新生家族首次一起泡澡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園水豚新生家族一起泡澡。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方致力推動「新動物園運動」以提升動物福祉，於友善動物區放大動物活動空間並採混養共生模式，讓迷你驢、迷你馬、羊駝及台灣黃牛有更寬廣舒適的環境。其中迷你驢家族於春節期間迎來新生小驢「澎澎」，這隻毛色深灰、蓬鬆可愛的小驢寶寶，是迷你驢媽媽「花花」和爸爸「史瑞克」愛的結晶。

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