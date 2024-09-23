限定3天！虎航全航線「單程機票100元起」　會員先開搶

▲台灣虎航推出「台虎10年隨10起航」促銷，全航線單程未稅價100元起。（圖／台虎提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航今年開航10周年，推出優惠促銷活動，9月26日限定「尊榮虎」搶先購票，全航線單程未稅價100元起，9月27日至29日開放所有虎迷搶購，全航線單程未稅價510元起。國泰航空即起至9月28日推出集點活動，完成全數關卡有機會抽香港及東京來回商務艙機票折抵金。

台灣虎航指出，第一波為「尊榮虎（tigerprime）」封館優惠開賣，從9月26日上午10時至晚間11時59分，全航線單程未稅100元、510元、1010元起，限購買來回。搭乘時間為2024年9月27日至2025年3月29日。

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▲台灣虎航推出促銷活動，全航線單程未稅價100元起。（圖／翻攝台灣虎航官網）

非尊榮虎「會員」的旅客參加第二波促銷開賣，自9月27日上午10時至29日晚間11時59分開放購票，全航線單程未稅價510元起、1010元起，需同時購買來回。搭乘時間為2024年9月27日至2025年3月29日。

台灣虎航表示，「尊榮虎」封館優惠，每筆訂單第一名乘客皆需為「尊榮虎」，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎不可獨行，至少有1名成人尊榮虎同行，才能訂購。優惠價機位開放銷售日期及機位數量有限，售完為止。

▲國泰航空推出「Feels good to move 由心起動」活動，即起至9月28日在台北信義快閃登場。（圖／國泰提供）

國泰航空即起至9月28日推出「Feels good to move 由心起動」，在台北新光三越信義新天地A8館打造登機門與機艙的沉浸式空間，現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼，免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣飲品。

「Feels good to move 由心起動」現場還展示國泰航空機上備品及一系列品牌旅行選物，包含頭等艙及商務艙Bamford機上備品、國泰x Samsonite 行李箱、空中巴士 A321neo模型套裝等。

▲國泰航空推出「Feels good to move 由心起動」活動，闖關打卡有機會抽限量好禮。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，參與民眾只需完成「Feels good to move 由心起動」全數關卡，並於現場打卡分享至社群，即可參加抽獎，獎項包含香港及東京來回商務艙機票折抵金、1000元機票折抵金等限量好禮。