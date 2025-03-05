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大陸 大陸焦點 特派現場

黃金又漲！杭州一銀樓「連續5天0成交」　店長嘆：整夜失眠

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲中國多家黃金品牌足金價格4日調漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

倫敦金現3日漲1.12%，COMEX黃金期貨更是大漲1.95%。中國多家黃金品牌受此影響，也將足金價格調漲至每克882元（人民幣，下同），其中一家門市的店長更直呼，「跌了一週的金價終於漲了！我都迫不及待將價格牌換掉。」

據《極目新聞》報導，近期，國際黃金從3000美元／盎司關卡附近快速回調，COMEX黃金期貨和倫敦金現均結束了，連漲八週的行情，兩者雙雙創下去年12月以來，單週最大跌幅。中國國內各品牌金店黃金零售價格也應聲回落20元／克左右。

杭州一家銀樓陳店長表示，以為價格上去了，大家買金的熱情也會一起漲，怎料連續五天店內銷售金額都掛蛋，「夜裡想想千條路，白天又是沒銷路。」

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲▼陳店長指出，顧客觀望情緒仍高。（圖／CFP）

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

陳店長表示，「每天換價格表，我都和店員說，又便宜了，一週每克跌20元，早段時間覺得貴的客人，應該要來買了，沒想到，金價這一波急速下跌，反而加重了顧客們的觀望情緒，整整一週（五天營業日），來逛銀樓的人可以逛一整晚，但都沒人購買。」

報導指出，在去年大漲27%之後，2025年開年以來，國際金價延續了去年的強勢表現。WIND數據顯示，倫敦金現和COMEX黃金期貨年初至今，雙雙累計漲幅近10%，兩者都在2025年以來，屢次刷新歷史最高價位。

多位業內專家預測，國際金價可望突破3000美元／盎司關口。但多家期貨貴金屬分析師認為，迫近3000美元大關時，金價便會出現下跌行情。

然而，浙商期貨研究中心宏觀高級分析師鄭弘則指出，短期俄烏衝突的風險確實有所回落，但從全球視角觀察，地緣、關稅等風險事件仍不斷發生，基於此判斷各國央行自2022年以來年，均增持超過1000噸黃金，這會持續支撐黃金。

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