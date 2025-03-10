懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

▲許姓志願役掐死同為憲兵的19歲女友再2度姦屍，遭重判無期徒刑。（圖／資料照，下同）

記者黃哲民、閔文昱／新北報導

新北泰山區去年5月18日發生一起情殺案，19歲許姓志願役因懷疑同為憲兵的劉姓女友劈腿，失控徒手悶殺對方又2度姦屍，還冒充劉女傳訊與在門外關心的家人。此案件由新北地方法院依國民法官法規定審理，最終判處許俊傑無期徒刑，並褫奪公權終身。

根據判決書，許男與劉姓女友同為19歲，兩人自高中時期即為同學，畢業後相繼加入軍旅，簽下志願役並被分發到同一單位服役。兩人因長時間相處而發展成戀人關係，但隨著時間推移，劉女認為許男控制欲過強，經常為此爭吵，最終決定在2024年5月16日提出分手。

許男對分手心有不甘，懷疑劉女另結新歡，於是在2024年5月17日晚間，持劉女住處鑰匙闖入其家中，試圖挽回感情，結果雙方在劉女房間內發生激烈爭吵，到了隔天上午9時許，許男情緒失控，徒手將劉女掐死，更2度性侵遺體。

▲劉女與媽媽、姊姊還有弟弟一同住在泰山區。

由於劉女與家人同住，當日她原本要與家人出門，劉女姊姊見她未走出房門起疑，數次敲門呼喚無果。許男為掩蓋犯罪事實，假冒劉女身份用手機傳送訊息給劉女姊姊，製造劉女仍活著的假象。然而，劉女姊姊最終進入房間，發現妹妹已經死亡，全身赤裸，躺在床上。許男見事跡敗露，情緒失控，持刀自殘，但被劉女弟弟制止並報警。

新北地檢署在2024年8月14日依犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞污辱屍體罪及偽造準私文書罪將許男起訴。由職業法官與6位國民法官組成的合議庭審理此案，本月6日宣判。法院認為，許俊傑因無法接受分手而情緒失控，惡性重大，並且給被害人家屬帶來永不可磨滅的心靈創傷。

最終，新北地院判處男無期徒刑，褫奪公權終身。另因損壞、污辱屍體罪判處有期徒刑4年，行使偽造準私文書罪判處1年有期徒刑，各刑合併執行無期徒刑。本案可上訴至台灣高等法院。