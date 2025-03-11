雲云董座昏迷3天醒了　檢方今解剖查技術長死因

記者黃翊婷／綜合報導

雲云科技董事長曾志新7日持刀刺死提出離職的梁姓技術長，接著企圖自戕，引發社會大眾關注。曾志新送醫治療後，已在昨日（10日）甦醒，但意識仍模糊不清，目前暫時無法製作筆錄。此外，檢方將在今日（11日）會同法醫解剖驗屍，以釐清梁男確切的死因。

▲曾志新與技術長梁男理念不合，最後竟鬧出人命。（圖／翻攝自臉書）

據了解，曾志新與梁男理念不合，自行跳下決策圈領導研發部門工程師，形同架空梁男，讓梁男萌生離職的念頭，並在6日於網路上公開告別職場的文章。然而，兩人7日在公司談判離職時，曾志新要求梁男撤下「遭職場霸凌的相關文章」遭拒絕，竟持刀刺死梁男再自戕。

曾志新的傷勢嚴重，送醫後經緊急安排手術搶救，生命跡象才恢復穩定，他昏迷3天，直到10日才甦醒，但意識仍模糊不清，所以暫時無法製作筆錄，等到狀況穩定之後，警方才會對他展開偵訊，進一步釐清行凶動機。

而梁男遭砍中後頸，大量失血，送醫急救仍宣告不治。檢方將在11日下午3時30分會同法醫解剖驗屍，以釐清確切的死因。

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