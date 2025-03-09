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台灣遊客越南旅遊！給「-12.8」超低分評價　3大理由曝光

有越南媒體報導，一份該國針對觀光客進行的調查顯示，南韓與台灣雖是越南主要的觀光客來源國之一，但是這2個國家旅客給予越南旅遊體驗的評價都偏低，台灣遊客甚至給出了「-12.8」的超低分。（示意圖／翻攝pixabay）

▲有越南媒體報導，一份該國針對觀光客進行的調查顯示，南韓與台灣雖是越南主要的觀光客來源國之一，但是這2個國家旅客給予越南旅遊體驗的評價都偏低，台灣遊客甚至給出了「-12.8」的超低分。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

近年來，觀光旅遊產業廣受各國重視，不少小型國家的經濟甚至可由旅遊產業一力支撐，也因此各國對旅客的體驗十分重視。近日便有越南媒體報導，一份該國針對觀光客進行的調查顯示，「南韓」與「台灣」雖是越南主要的觀光客來源國之一，但是這2個國家旅客給予越南旅遊體驗的評價都偏低，台灣遊客甚至給出了「-12.8」的超低分，消息傳開，在越南國內引起討論。

據《越南快訊》（VnExpress）報導，根據官方數據，越南2024年旅客數排名第一的國家是南韓，入境遊客人數為460萬人次；台灣則位居第三，入境遊客人數為130萬人次。

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近日，越南旅遊情報公司「The Outbox Company」針對曾造訪當地的4000名觀光客進行旅遊體驗調查，結果顯示南韓及台灣觀光客都對越南的「淨推薦值」（Net Promoter Score）給出了遠低於亞洲國家平均分數「26」的低分。其中，南韓旅客給出了15.3分，而台灣旅客更只給出「-12.8」的超低分。

「The Outbox Company」在報告中表示，這些台灣觀光客恐怕很難再度造訪越南，或是向周邊人士給出對於越南旅遊的正面評價。

這項報告還指出，2國遊客對於越南旅遊打出低分的原因，並非缺乏有效的行銷。相反的，越南旅遊在韓國與台灣都有相當高的知名度，從其衡量旅遊推廣活動有效性的目的地行銷指數（DME）中可見，越南在這2國市場的DME指數都屬於名列前茅。造成2國遊客給出低分的原因，是遊客的期望與現實之間的落差太大。

▲胡志明交通 。（圖／記者陳致平攝）

▲越南當地交通系統等旅遊基礎設施，讓來自南韓、台灣的大批團體觀光客感到不便。（示意圖／記者陳致平攝）

The Outbox Company整理出3大重點，分別是「服務」、「語言隔閡」及「交通效率」。

第一，根據調查報告，韓、台2國旅客對於旅行，通常會期待高品質服務、現代化的基礎設施，以及無縫的便利性，但目前越南在酒店服務、交通和整體旅行體驗等方面的建設，尚未完全滿足這些期望，導致旅客滿意度較低。

第二，語言隔閡進一步加劇了2國遊客關於體驗落差問題，大多數韓、台觀光客仍更偏好使用母語溝通，不過越南的主要外語為英語，導致旅客的負面反饋不能很好的被修正。

第三，越南的機場效率、當地交通系統等旅遊基礎設施，讓來自南韓、台灣的大批團體觀光客感到不便，負面回饋也不少。

針對如何改善以上問題，「The Outbox Company」也給出建議，比如加強旅宿業的訓練，並提供更多種的語言支援；在硬體方面，升級當地的旅遊基礎設施仍是當務之急，尤其是交通標牌，提供多語言的清晰標示對觀光客們來說至關重要。除此之外，越南也應調整旅遊產品，比如在餐飲、購物及娛樂方面，能夠更好地迎合台韓觀光客的喜好。

該公司還補充說明，這並非是要越南一味迎合旅客提出的要求，而是要專注於提供「只有越南才能提供的獨特、難忘體驗」，才能使越南在激烈的旅遊業競爭中脫穎而出。

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