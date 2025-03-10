　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛大阪Outlet行李袋被偷　被丟到暗處！在日台人：疫情後治安變差

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO行李袋被偷了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，到日本旅遊，逛完街後把戰利品放進行李箱，結果發現原本掛在行李箱上的行李袋不見了，沿路尋找還問了店家，但還是沒下落，最後報警處理，幸好行李袋最後找回了。對此，有網友提醒，「我在日本生活了11年了，老實說疫情後日本的服務質素和治安狀況，都有明顯的下降」。

有網友在Dcard發文，「在大阪臨空城被偷行李」，第一天下飛機後便直奔臨空城購物。當時已是下午，帶著空行李箱開始逛街，最後打開行李箱整理好戰利品時，發現原本掛在行李箱上的手提行李袋不見了。該手提行李袋非常大且顯眼，內裝有隨身包包、眼鏡和行動電源等物品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO非常著急，沿途問了許多店家均無所獲，最終前往服務中心求助。好心的服務員幫忙報案，隨後警察到場並帶著翻譯官協助。經過一番確認後，警察前往調取監視器畫面，等了2-3小時，最終行李袋被找回，警察請她們確認物品是否有遺失，並告知行李袋被丟到暗處後，被好心人撿到並交給服務員，「裡面的東西都沒有少，只有被大雨淋濕，以及翻過的痕跡」。

翻譯官提醒她們，該地區遊客眾多，有越來越亂的傾向，之前也有台灣遊客在回國前護照和錢包被偷的情況。原PO強調，任何時候都要隨時注意行李跟隨身物品，「人生第一次報案就在日本了…當作學到一次經驗教訓…任何時候東西都不要離開手」。

貼文曝光，就有網友指出，「在飛機上也要小心喔，現在有專門偷隨身免稅品的集團」、「之前有一位卡友，把伴手禮掛在日本洗手間內掛勾上，忘記帶走馬上回去找，被下一個日本妹妹收到包包內，後來說要鬧大才歸還」、「我以為日本不用擔心被偷，沒想到...」、「我在關西機場也被偷過購物袋，裡面有一件Burberry外套跟襯衫，沒有找到，整個海關都動起來，整台飛機等我，直到我上機才關門起飛」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

生活熱門新聞

史上最大股災要來了　他建議買3資產

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

50嵐「1款王牌飲料」賣到手軟！PTT喝完一面倒

妹子曝「1款APP絕對不能看」　萬人懂：藏太多秘密

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！台北市少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

以為「3000元好多金過期」　好市多店員1句大逆轉

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」校方回應了

不是巨城！他平日逛「新竹1處」超多人

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

婆家門禁10點！她「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

更多熱門

相關新聞

員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

台、日商辦市場熱，產品也越來越多元，除微型商辦崛起，中大型公司行號也吹起「開放式」風格，也就是所謂的ABW。記者直擊仲量聯行千坪東京總部，整理6大亮點，該公司沒有強制員工到辦公室上班，但2年多前採用新型態辦公室後，員工到班率從預期的56%上升到70%。

米價狂漲！日罕見釋出緊急儲備米糧

米價狂漲！日罕見釋出緊急儲備米糧

日本新潟「最大核電廠」驚傳冒煙　東電回應

日本新潟「最大核電廠」驚傳冒煙　東電回應

早稻田大學台灣第2人！黃鼎仁圓夢

早稻田大學台灣第2人！黃鼎仁圓夢

日本岩手山林大火撲滅　市長解除避難令

日本岩手山林大火撲滅　市長解除避難令

關鍵字：

日本旅遊失竊警示小心

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面