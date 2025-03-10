逛大阪Outlet行李袋被偷　被丟到暗處！在日台人：疫情後治安變差

▲原PO行李袋被偷了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，到日本旅遊，逛完街後把戰利品放進行李箱，結果發現原本掛在行李箱上的行李袋不見了，沿路尋找還問了店家，但還是沒下落，最後報警處理，幸好行李袋最後找回了。對此，有網友提醒，「我在日本生活了11年了，老實說疫情後日本的服務質素和治安狀況，都有明顯的下降」。

有網友在Dcard發文，「在大阪臨空城被偷行李」，第一天下飛機後便直奔臨空城購物。當時已是下午，帶著空行李箱開始逛街，最後打開行李箱整理好戰利品時，發現原本掛在行李箱上的手提行李袋不見了。該手提行李袋非常大且顯眼，內裝有隨身包包、眼鏡和行動電源等物品。

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原PO非常著急，沿途問了許多店家均無所獲，最終前往服務中心求助。好心的服務員幫忙報案，隨後警察到場並帶著翻譯官協助。經過一番確認後，警察前往調取監視器畫面，等了2-3小時，最終行李袋被找回，警察請她們確認物品是否有遺失，並告知行李袋被丟到暗處後，被好心人撿到並交給服務員，「裡面的東西都沒有少，只有被大雨淋濕，以及翻過的痕跡」。

翻譯官提醒她們，該地區遊客眾多，有越來越亂的傾向，之前也有台灣遊客在回國前護照和錢包被偷的情況。原PO強調，任何時候都要隨時注意行李跟隨身物品，「人生第一次報案就在日本了…當作學到一次經驗教訓…任何時候東西都不要離開手」。

貼文曝光，就有網友指出，「在飛機上也要小心喔，現在有專門偷隨身免稅品的集團」、「之前有一位卡友，把伴手禮掛在日本洗手間內掛勾上，忘記帶走馬上回去找，被下一個日本妹妹收到包包內，後來說要鬧大才歸還」、「我以為日本不用擔心被偷，沒想到...」、「我在關西機場也被偷過購物袋，裡面有一件Burberry外套跟襯衫，沒有找到，整個海關都動起來，整台飛機等我，直到我上機才關門起飛」。

