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川普引發恐慌性拋售！「美股血洗」近900點　台積電ADR跌逾3.5％

▲2018年8月16日，美國股市開盤工作情形。（圖／路透社）

▲美股血洗。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

川普政府對敵友掀起關稅貿易戰，美國經濟出現動盪，美國總統川普日前受訪時，也未排除美國經濟在今年出現萎縮並陷入衰退的可能性。投資人的擔憂反映在股市上，四大指數全面重挫。道瓊工業指數暴跌近900點，標普500指數下探9月以來的最低點，那斯達克指數更創下2022年9月以來最糟糕的單日跌幅；台積電ADR跌也下挫逾3.5％。

道瓊工業平均指數 收盤大跌890.01點，或2.08%，收報41,911.71點。

標普500指數下跌144.64點，或2.7%，一度觸及9月以來最低水平，收在5,614.56點。

那斯達克指數重挫727.90點，跌幅達4%，收在17,468.32點，為2022年9月以來最大單日跌幅。

費城半導體指數下跌224.50點，或4.85%，以4,405.09點作收。

個股方面，台積電ADR下跌6.45美元，或3.64%，收170.65美元。

輝達收盤下跌5.71美元，或5.07％，收106.98美元；特斯拉重挫40.52美元，或15.43％，收222.15美元。

標普500指數自2月19日創下的歷史高點以來，已下跌8.7%，而那斯達克指數則從近期高點回落近14%。根據華爾街的標準，當指數從高點下跌超過10%時，通常被視為進入技術性調整區間，顯示市場避險情緒升溫。

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