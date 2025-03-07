無障礙通用計程車「全台僅1325輛」　交通部4月起提高補助

▲無障礙通用計程車僅1%，因應超高齡化社會，交通部提高補助鼓勵加入。（資料圖／運研所提供）

記者李姿慧／台北報導

目前設有「輪椅區」的通用計程車全台僅1325輛，占比僅1.4%，讓民眾叫不到車或需等候較久。因應超高齡化社會來臨，交通部修正補助通用計程車作業要點，除鼓勵新購通用計程車最高40萬元外，載運輪椅乘客達65趟趟次，增加營運獎勵金補助，4月1日起上路。

目前全台計程車有9萬3139輛，其中設置輪椅區的通用計程車僅有1325輛，占比僅1.4%，為鼓勵更多通用計程車投入載客服務，交通部修正「公路公共運輸計畫補助通用計程車作業要點」，其中新購置通用計程車，包含輪椅升降台或活動式坡道之輔助上下車裝置，將補助車輛所有人最高40萬元，並以車輛及設備費用之49%為限。

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此外，該要點也規定地方政府要提供通用計程車預約整合系統，供民眾叫車或預約，預約整合系統補助費將補助地方政府建置費用最高100萬元，已完成建置之系統，每年補助費用從最高30萬元提高到50萬元，若地方政府指定當地單一業者系統平臺為預約整合系統者，不另補助建置費用。另計程車駕駛教育訓練費用每人最高補助3千元、刷卡機租用費每月最高補助500元。

為鼓勵通用計程車協助無障礙搭乘需求，交通部也新增補助項目並提高額度，當月載運乘坐輪椅乘客達50趟基本趟次者，得申請營運獎勵金補助，其中未達65趟次者，每趟次補助50元，若達65趟，得選擇每趟次補助50元或每趟次以停留服務時間及空駛里程計算補助額度。

▲無障礙通用計程車僅1%，交通部提高補助鼓勵計程車加入。（資料圖／運研所提供）

根據規定，每趟次停留服務時間，依地方政府公告計程車運價之計時費率換算為15分鐘金額，每趟次空駛里程，依地方政府公告計程車運價續程費率換算為補助里程金額。補助里程之採計，以預約整合系統記錄空駛起訖點間之行駛路徑里程為準，並以20公里為限，直轄市、基隆市、金門縣、連江縣為10公里為限。

交通部表示，之前業者反映，單趟補助50元對司機誘因小，比較不願意被列管為通用計程車去搭載輪椅乘客，這次修改要點提高誘因，增加停留服務時間依照15分鐘收費，主要是估算協助輪椅客上下車時間大約15分鐘，將可增加補助，以台北計程車費率估算，停留時間每分鐘5元，停留服務時間15分鐘等於有75元的補助。

交通部說明，通用計程車空駛載客有空駛里程，1公里補25元，若加上停留服務時間75元，等於可補助100元，若出發點去載客距離較長，空駛里程拉長，補助就更多，消費者部分則是按照跳表收費，盼透過補助鼓勵加入通用計程車並服務輪椅旅客，修正要點將於4月1日起上路。