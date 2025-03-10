花蓮玉長大橋斥資5.2億重建！基樁全數完成　預計明年中完工

▲花蓮玉長大橋基樁施作完畢，重建工程預計明年5月初完工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為確保鄉親通行權益，花蓮縣長徐榛蔚責成縣府團隊密集掌握0918復建工程進度，監督工程如期如質完成，其中玉長大橋部分，工程進度持續進行，預計在115年5月初完工，將提供用路人優質便捷的交通環境。

縣長徐榛蔚說明，玉長大橋復建工程於113年2月17日開工，重建經費為5.2億元，施工進度順利，舊橋拆除已完成， 74支基樁施作完畢，後續將持續施作，工程預計115年5月初完工。

縣府補充表示，將持續推動0918、0403等近年各項重大災害復建工程，確保施工進度與安全標準落實，未來完工後將提升橋梁結構的耐用性與通行安全，為居民和遊客提供更完善的出行體驗，並為花蓮邁向永續發展的未來奠定堅實基礎，全力打造花蓮為安居樂業友善的城市。

▲舊橋拆除已完成。

玉長大橋(花75鄉道)工程大事記：

111年09月18日 發生震災

111年 09月30日 盤點後提報工程會

111年 10月5日 召開開整備會議

111年10月13日 工程會核定

111年10月07日 議會審議通過預算案4億9789萬餘元

111年11月08日 完成規劃設計標招標

112年5月19日 完成基本設計

112年8月24日 完成細部設計

112年11月29日 完成工程標招標

112年12月30日 玉長大橋動土暨民眾說明會

113年02月17日 開工

113年08月08日 玉長大橋完成全部基樁

114年2月28日 至今預計進度28.67% 實際進度28.83 %