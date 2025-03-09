　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

野放黑熊「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食　將捕捉檢查

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署去年野放追蹤的台灣黑熊「達古阿里」，日前離開深山度冬點後，進入玉里鎮源城里附近森林，並在夜間入侵果園、學校等，分署多次驅離後仍在周邊徘迴，由紅外線自動相機影像顯示，達古阿里一度左後腳縮起，用3隻腳行走，疑出現體弱及腳傷的情況，已於9日下午啟動捕捉程序，避免發生人熊相遇。

▲▼台灣黑熊「達古阿里」腳受傷，入侵聚落徘徊，林業保育署花蓮分署將捕捉檢查。（圖／林維凱、林盈宏提供）

▲台灣黑熊「達古阿里」腳受傷，入侵聚落徘徊，林業保育署花蓮分署將捕捉檢查。（圖／林維凱、林盈宏提供，下同）

花蓮分署說明，依據衛星追蹤訊號顯示，達古阿里在2024年12月初野放，後即回到前年中央山脈渡冬的地點，今年2月初離開渡冬點，逐漸往淺山靠近，2月21日進入預設的電子圍籬範圍後，逐漸靠近玉里鎮近山聚落，花蓮分署隨即啟動應變方案，全時密切追蹤達古阿里動態及整備。

3月3日分署人員前往達古阿里定位路徑，尋找是否有入侵或滋擾跡象，訪視玉里鎮源城國小時，教師表示2月27日發現有黑熊進入校園內，經比對衛星定位訊號，確認是達古阿里。當天有老師在校內停車場目擊黑熊，黑熊隨即迅速離開。老師目擊黑熊雖感到新鮮，但因有4名教師住在校內宿舍，校長仍擔心黑熊影響校內師生安全。花蓮分署立即派員提醒教師們注意防範，並提供防熊用具，也將安排到校宣導黑熊保育及防範事項。

花蓮分署透過密切監測，發現達古阿里近日在源城里周邊芒果園徘徊，進一步了解後得知，因時值芒果樹開花授粉期，有果農為了吸引蒼蠅傳粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，可能因此吸引達古阿里靠近。

▲▼台灣黑熊「達古阿里」腳受傷，入侵聚落徘徊，林業保育署花蓮分署將捕捉檢查。（圖／林維凱、林盈宏提供）

花蓮分署為避免人熊遭遇，除開設LINE群組即時向居民及校方發布達古阿里動向，也多次前往果園施放大龍炮驅趕，但達古阿里僅短距離移動躲藏，並未遠離。分署從自動相機影像也發現，達古阿里明顯較野放時消瘦，判斷可能因度冬過後變瘦，且因腳傷導致覓食不易。

由於3月8日有民眾進一步拍攝到達古阿里於源城里路間走動，花蓮分署已於9日啟動捕捉程序，捕捉後將進行身體檢查、評估左後肢狀況，再評估是否再次野放或永久安置。

花蓮分署再次呼籲，除了追蹤個體外，卓溪與玉里的淺山地區已是黑熊頻繁活動區域，請民眾務必將戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥妥善收納。如發現黑熊請立即通報花蓮分署(0800-000930您您您救山林）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依珊突PO左眼傷腫照！遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

嘉義透天厝豪宅藏大麻農場　警攻堅扣近億元毒品！2男被求重刑

金門金寧鄉雜草火警！燃燒面積約1000平方公尺　消防到場滅火

柯文哲愛將偷吃女黨工！反控妻「直播公開徵友」出招讓自己恢單

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

外遇毀人家庭　鄭貞茂：和她只是球友

「珍珠呆」連殺3老大撼動黑白兩道　槍擊要犯之首凶狠一生

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

「唐僧大戰白骨精」每周做4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

背著癌妻外遇下屬　揭金融大老不倫內幕

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

嘉義透天厝豪宅藏大麻農場　警攻堅扣近億元毒品！2男被求重刑

金門金寧鄉雜草火警！燃燒面積約1000平方公尺　消防到場滅火

柯文哲愛將偷吃女黨工！反控妻「直播公開徵友」出招讓自己恢單

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

外遇毀人家庭　鄭貞茂：和她只是球友

「珍珠呆」連殺3老大撼動黑白兩道　槍擊要犯之首凶狠一生

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

「唐僧大戰白骨精」每周做4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

背著癌妻外遇下屬　揭金融大老不倫內幕

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

社會熱門新聞

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

凌晨傳訊給女友「要回家了」　台中醫大生遭酒駕撞飛慘死

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大樓管理員與女住戶激戰4次！日曆註記成鐵證

雲云技術長遭殺害　作家嘆：被認為是挑釁

即／西門町濺血！3少年遭砍急送醫

背著癌妻外遇下屬　揭金融大老不倫內幕

老闆棍殺員工30萬交保　死者家屬嚇壞

騎士等紅燈突OHCA！護理師跪地CPR搶命成功

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

西門町當街砍人釀3傷！警掌握犯嫌

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

更多熱門

相關新聞

花蓮恐怖車禍！砂石車右轉輾斃女騎士

花蓮恐怖車禍！砂石車右轉輾斃女騎士

花蓮縣新城鄉花12線1.4公里處今(8日)上午7時47分發生一起嚴重車禍，46歲陳姓男子駕駛砂石車右轉時，騎在右側的機車女騎士當場連人帶車被捲入，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

「葉霸」也參戰！　罷免傅崐萁二階開跑一晚收1387份連署

「葉霸」也參戰！　罷免傅崐萁二階開跑一晚收1387份連署

「葉霸」槓傅崐萁遭推撞出場！2隨扈立即歸建

「葉霸」槓傅崐萁遭推撞出場！2隨扈立即歸建

花蓮農場女主管赴港被捕　交保再被駁回

花蓮農場女主管赴港被捕　交保再被駁回

農場女主管赴港被捕　陸委會：沒要花蓮縣府保密

農場女主管赴港被捕　陸委會：沒要花蓮縣府保密

關鍵字：

黑熊花蓮達古阿里捕捉行動腳傷

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面