野放黑熊「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食　將捕捉檢查

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署去年野放追蹤的台灣黑熊「達古阿里」，日前離開深山度冬點後，進入玉里鎮源城里附近森林，並在夜間入侵果園、學校等，分署多次驅離後仍在周邊徘迴，由紅外線自動相機影像顯示，達古阿里一度左後腳縮起，用3隻腳行走，疑出現體弱及腳傷的情況，已於9日下午啟動捕捉程序，避免發生人熊相遇。

▲台灣黑熊「達古阿里」腳受傷，入侵聚落徘徊，林業保育署花蓮分署將捕捉檢查。（圖／林維凱、林盈宏提供，下同）

花蓮分署說明，依據衛星追蹤訊號顯示，達古阿里在2024年12月初野放，後即回到前年中央山脈渡冬的地點，今年2月初離開渡冬點，逐漸往淺山靠近，2月21日進入預設的電子圍籬範圍後，逐漸靠近玉里鎮近山聚落，花蓮分署隨即啟動應變方案，全時密切追蹤達古阿里動態及整備。



3月3日分署人員前往達古阿里定位路徑，尋找是否有入侵或滋擾跡象，訪視玉里鎮源城國小時，教師表示2月27日發現有黑熊進入校園內，經比對衛星定位訊號，確認是達古阿里。當天有老師在校內停車場目擊黑熊，黑熊隨即迅速離開。老師目擊黑熊雖感到新鮮，但因有4名教師住在校內宿舍，校長仍擔心黑熊影響校內師生安全。花蓮分署立即派員提醒教師們注意防範，並提供防熊用具，也將安排到校宣導黑熊保育及防範事項。



花蓮分署透過密切監測，發現達古阿里近日在源城里周邊芒果園徘徊，進一步了解後得知，因時值芒果樹開花授粉期，有果農為了吸引蒼蠅傳粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，可能因此吸引達古阿里靠近。





花蓮分署為避免人熊遭遇，除開設LINE群組即時向居民及校方發布達古阿里動向，也多次前往果園施放大龍炮驅趕，但達古阿里僅短距離移動躲藏，並未遠離。分署從自動相機影像也發現，達古阿里明顯較野放時消瘦，判斷可能因度冬過後變瘦，且因腳傷導致覓食不易。



由於3月8日有民眾進一步拍攝到達古阿里於源城里路間走動，花蓮分署已於9日啟動捕捉程序，捕捉後將進行身體檢查、評估左後肢狀況，再評估是否再次野放或永久安置。



花蓮分署再次呼籲，除了追蹤個體外，卓溪與玉里的淺山地區已是黑熊頻繁活動區域，請民眾務必將戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥妥善收納。如發現黑熊請立即通報花蓮分署(0800-000930您您您救山林）。