王大陸涉殺人未遂「圓夢逃兵？」律師曝計算結果：可能性很大

▲王大陸涉嫌逃兵交保後，又爆出疑教唆殺人的案外案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

藝人王大陸因假裝心臟有問題企圖取得不實醫療證明用以閃躲兵役，日前經新北檢複訊後15萬元交保，並排定在3月13日入伍；但今卻爆出被依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦，外界關注其入伍時間是否變動。對此，經常在臉書分享時事看法的網紅律師巴毛指出，她用司法院量刑服務平台計算後發現，「王大陸可能真的不用當兵了」。

「巴毛律師」陳宇安今（4日）晚間在臉書發文表示，根據《兵役法》第五條規定，若被判處五年以上有期徒刑，或執行有期徒刑在監合計滿三年者，將被禁役，因此若王大陸被認定犯有殺人未遂罪，依《刑法》第271條規定，殺人罪的處罰包括死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，未遂犯亦適用相同處罰。

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陳宇安律師表示，她使用司法院的量刑服務平台進行初步計算後，「嗯…他（王大陸）不用當兵的可能性還蠻大的」。根據平台的計算結果，若王大陸最終被判處五年以上有期徒刑，則依據《兵役法》，他將無需再服兵役。

針對王大陸兵役問題，北市兵役局說明，由於王大陸目前只是被地檢署找去約談，還沒被羈押，若司法機關沒有開禁役或緩徵的證明給王，兵役局還是會照正常程序走，王也須依規定在指定的時間入營。

兵役局提到，假如最後王大陸被判有期徒刑的話，才會有因案緩徵的問題。但按照過往經驗，司法程序不會這麼快就有判決下來，時程上來看王大陸應該還是會按時間入營。而若後續入營、案件官司程序也繼續走，王大陸將面臨替代役身份要請假應訊的狀況。