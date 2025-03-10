公營事業也要查有無陸身分證　陸委會：進展非常順利

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府近期正清查公務人員不得持有大陸身分證、護照、定居證、居住證，並填寫具結書。這波清查範圍擴及公設財團法人與公營事業，陸委會表示，這項清查工作推動迄今，獲得絕大多數現職人員的配合，進展非常順利，很快就會完成。

陸委會副主委、發言人梁文傑日前表示，最近正在請公務人員做具結，有看到一些反對意見，但是從民國93年開始，「兩岸人民關係條例」就規定只能有單一身分，也就是說，若擁有對岸的身份，台灣的身分就會被取消。

梁文傑當時提到，若有不實陳述，被發現的話將會有法律責任，或者根本不具結的話，對公務機關來說，可能就會有任用上的疑慮，當事人必須承受這個風險。

據媒體報導，這波清查範圍已擴大至公設財團法人與公營事業，約聘僱人員也不例外。

對此，陸委會透過書面表示，公設財團法人或公營事業是由政府公款出資設立，絕大多數由政府指派官員或代表人擔任負責人，受主管機關指揮監督並執行特定政策任務，其所聘用人員必須符合法律和用人標準。

陸委會指出，政府信賴絕大多數同仁都會遵守國家法律，也充分相信全體軍公教人員、公營事業及公設財團法人員工的具結結果。

陸委會強調，本項宣導及清查工作推動迄今，獲得絕大多數現職人員的配合，進展非常順利，各項工作很快就會陸續完成。政府感謝絕大多數現職人員對清查工作的配合。

▼政府要求公務員具結「未領有中國大陸身分證」。（圖／翻攝自Facebook）