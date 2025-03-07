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花蓮農場女主管赴港被捕　交保再次被駁回

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲花蓮農場女主管在香港被捕。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

花蓮兆豐農場一名女主管2月下旬隨花蓮縣政府赴香港參加觀光博覽會，入境時遭港警拘捕，疑涉洗錢案。女主管提出保釋申請，但7日開庭後被駁回，法官裁定繼續還押，下一次開庭為4月17日。

女主管現年55歲，在花蓮兆豐農場擔任主管，負責公關、稽核等業務，2月18日隨花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會，但卻在入境香港時被捕，並被控涉香港「洗黑錢罪」。

據了解，女主管的交保申請在2月28日就已經被駁回一次，近日再次提出，又在今日（7日）被駁回，下次開庭是4月17日。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

女主管被捕的隔天（2月19日），同團的成員就向陸委會通報，陸委會也迅速啟動急難救助機制，包含派員向香港警方詢問詳情，以及在開庭時到場了解。

不過，兩周多來，陸委會並未主動對外公開此案，而是直到3月5日，外交部長林佳龍在接受網路節目專訪時提及，案件才曝光。

對於未主動公開此案，梁文傑6日表示，陸委會在處理類似案件時，不論是發生在大陸或香港，都有一個原則，就是以當事人的利益為最優先，除非判斷公開對當事人有好處，才會進行公開呼籲，「所以案子雖早在2月19日就知道了，但一直沒在媒體上公開。」

另外，對於立委傅崐萁指控，案件發生後，陸委會曾要求花蓮縣政府保密；陸委會7日回應，在協助處理的過程中，並未要求花蓮縣政府保密。

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