侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

▲侯佩岑發文稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／台北報導

侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等多名台灣藝人近日在微博發文，附和大陸外長王毅「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的說法。陸委會8日晚間發文表示，將檢視相關藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》的情況，「部分藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責！」

陸委會表示，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，中共長期以政治意識形態控制藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異。

陸委會強調，「台灣藝人在陸發展不應該為了個人私利，傷害養育栽培他們的土地，此次部分藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責。」

陸委會還說，「我們也將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反《兩岸條例》第33條之1的情況。」

根據《兩岸條例》第33條之1：非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

▼歐陽娜娜、張韶涵也發文稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（圖／翻攝微博）

