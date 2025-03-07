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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兆豐農場女主管赴港被捕　陸委會：沒要求花蓮縣府保密

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

花蓮兆豐農場一名女主管上月隨花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會時被捕，立委傅崐萁指案件發生之後，陸委會曾要求花蓮縣府保密。對此，陸委會7日回應，在協助處理的過程中，並未要求花蓮縣府保密。

陸委會表示，對於國人急難救助協處，陸委會並不會對外公開，由於本案經由媒體報導披露，已引發外界高度關注，因此政府有責任對外說明。

陸委會強調，他們在協助處理過程中，並未要求花蓮縣政府保密。

對於傅崐萁指陸委會當時有派員「全程隨團」，陸委會說，花蓮縣政府2月18日至20日訪港期間，陸委會香港辦事處應花蓮縣政府之邀請，派員出席19日交流晚宴，以及20日上午香港旅遊博覽會開幕活動，並依駐處接待國內訪賓處理原則提供接送機行政協助，並未全程隨團。

▼花蓮縣政府率團赴香港參加旅遊博覽會，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合照。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲▼花蓮縣政府率團赴香港參加旅遊博覽會，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合照。（圖／翻攝花蓮縣政府）

據陸委會副主委、發言人梁文傑6日在記者會上的說法，陸委會早在事件發生的隔天（2月19日）就收到通報。不過，事發的兩周以來，陸委會都沒有公開此案，而是直到3月5日，外交部長林佳龍在接受網路節目專訪時提及，案件才曝光。

對於未主動公開案件，梁文傑表示，陸委會在處理類似案件時有一個原則，不管是在大陸還是香港，都是以當事人的利益為最優先，除非判斷公開對當事人有好處，才會進行公開呼籲，「所以案子雖早在2月19日就知道了，但一直沒在媒體上公開。」

對於林佳龍在節目上首先公開此案，梁文傑回應，「林部長先說的部分，我只能說，我們陸委會在處理類似的案件，是有我們一貫的處理模式。」

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