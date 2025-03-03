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演唱會結束「眾星送的花籃」去哪了？答案揭曉網讚爆：沒丟就好

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei） 

▲這些鮮花會被送去日照中心。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

每當歌手舉辦演唱會，總能看見眾星送的花籃，但演唱會結束後，這些花又會被送去哪呢？近日台北捷運透過粉專解答，「台北小巨蛋攜手表演藝術產業響應公益善事，在演唱會後將狀況良好的鮮花送往日照中心」，讓這些花還能再利用。貼文曝光後，底下網友也留言大讚。

台北捷運透過粉專發文表示，每次有歌手在小巨蛋舉辦演唱會，都會有大量的鮮花，不知道大家是否曾經好奇，這些鮮花到最後都去哪裡了呢？其實「台北小巨蛋攜手表演藝術產業響應公益善事，在演唱會後將狀況良好的鮮花送往日照中心」，每當看見長者臉上的笑容，他們也覺得很溫暖。

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粉專指出，每一朵鮮花的循環利用，也是他們對於環境與社會的承諾，「台北捷運將永續成為日常！」粉專也在留言處補充，這不是簡單的捐贈，除了能減少浪費、延續幸福，還可以讓療癒長者，並透過花朵傳遞關懷，讓社區充滿愛與正能量。

其他網友看到後，也紛紛留言大讚，「超棒的計畫，讓長輩及日照中心的工作人員也有好心情」、「真是太棒了，友善、環保、永續」、「沒有丟掉就好」、「善的循環，太棒了」、「非常好的永續循環」、「花花草草真的可以撫慰人心」、「好棒的活動」、「好溫暖」、「真好的利用！很多地方都是直接進垃圾桶」。

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