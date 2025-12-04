　
    • 　
>
3C家電

Google年度搜尋關鍵字出爐！台灣人最關心AI新知與生活保命資訊

▲▼ 。（圖／Google）

▲Google年度搜尋關鍵字出爐 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（4日）發表最新部落格文章，宣布 2025 台灣年度搜尋排行榜。2025 年，台灣人一方面熱切擁抱 Gemini 等 AI 工具探索未來，一方面也透過搜尋江蕙演唱會、颱風動態與公共政策，維持與真實生活的緊密連結。透過九大榜單，可以看見台灣人在虛實整合的環境中如何活得更立體、更真實。

▲▼ 。（圖／Google）

2025 年打開 Google 搜尋欄時，許多民眾關注的焦點包括普發現金、連假安排、影劇推薦等日常議題。今年的搜尋足跡清楚呈現兩條並行軌跡：一條通往科技未來，從 Gemini、NotebookLM 到各類生成式 AI；另一條回到真實現場，包含江蕙復出演唱會熱潮，以及地震、颱風來襲時對災情資訊的即時需求。搜尋成為串連科技與生活的重要橋樑。

▲▼ 。（圖／Google）

2025 年，台灣對 AI 的關注度創下新高。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍居榜首；NotebookLM 也入榜，顯示學習與資訊整理需求提升。Nano Banana、Sora 等影像生成工具因社群討論而爆紅；同時，許多民眾也透過 Manus、Google AI Studio、Cursor 等工具將 AI 導入日常工作流程，提高效率。

這股學習熱潮也反映在年度關鍵字排行榜中。東南亞流行的中文拼音工具「hanzii.net」入榜，反映台灣跨語言需求增加；而「川普」與「關稅」相關搜尋量上升，證明民眾透過搜尋窗口密切觀察國際局勢變動。

▲▼ 。（圖／Google）

即使科技快速前進，台灣人在真實生活中對安全的需求依舊強烈。「地震」、「颱風楊柳」、「停班停課」等天災資訊的搜尋熱度居高不下，成為面對災害時的集體默契。搜尋在這些時刻承擔的不僅是資訊功能，更是確認自身與家人平安的重要方式。

在公共事務方面，「大罷免」、「公投」、「普發一萬登記」進入榜單，顯示台灣人在公共議題上高度參與。同時，「2025 行事曆」、「光復節連假」與提前搜尋「2026 行事曆」則展現台灣人重視生活節奏的規劃特性。

▲▼ 。（圖／Google）

公眾人物也持續受到關注。從美國總統川普，到新任國民黨主席鄭麗文，再到劉品言與連晨翔夫婦，都因不同事件而登上搜尋榜。

▲▼ 。（圖／Google）

在 AI 能生成大量內容的時代，親臨現場依然不可被取代。今年「演唱會」搜尋榜格外亮眼：江蕙復出演唱會喚起跨世代共鳴；BLACKPINK、GD、TWICE、五月天等大型巡演更讓購票搜尋量激增。

▲▼ 。（圖／Google）

影劇方面，《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》等作品帶來熱血討論，《我們與惡的距離 2》和《童話故事下集》則以社會議題觸動深層情感。影評與時刻表搜尋量持續攀升。

▲▼ 。（圖／Google）

「用法」相關搜尋揭露台灣人的實用需求，包括「洗臉巾」、「鯊魚夾」、「Excel ROUND」與「AirTag」。每一項搜尋背後都是日常生活的具體情境。

住宿搜尋方面，2025 年旅遊趨勢明顯偏向日本，「石垣島」、「福岡」、「那霸」快速竄升。此外，台灣演唱會經濟也推動「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」成為熱門搜尋。

今年的 Google 搜尋排行榜展現台灣「科技探索」與「生活連結」的雙重面向。一方面透過 AI 工具釋放想像力；另一方面，在地震、災情、公共議題與日常生活需求中，透過搜尋掌握安全、規劃節奏、理解社會、獲得共鳴。虛實交錯之間，台灣人在 2025 年活得比以往更立體而真實。

榜單依 2024 年 12 月至 2025 年 11 月 18 日的搜尋量快速竄升幅度進行統計，更多全球排行榜資訊也已同步公布於官方網站。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

攝護腺腫爆！羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男整夜尿10次每次尿一點

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

Google Antigravity爆出高風險事故

Google Antigravity爆出高風險事故

近日有國外使用者在 Reddit 分享自身經驗，指稱 Google 去年推出的代理式開發工具 Antigravity 在執行程式時，未經允許便刪除了他整個 D 槽的內容，引發開發者社群對資料安全性的高度關注。

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

「5個方法」讓你準時下班、不內耗

「5個方法」讓你準時下班、不內耗

Google AI模式現可自動查票價、訂位

Google AI模式現可自動查票價、訂位

免費贈送偶像應援品！母女衝ATM實名認證險被詐

免費贈送偶像應援品！母女衝ATM實名認證險被詐

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

