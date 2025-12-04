Google年度搜尋關鍵字出爐！台灣人最關心AI新知與生活保命資訊

▲Google年度搜尋關鍵字出爐 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（4日）發表最新部落格文章，宣布 2025 台灣年度搜尋排行榜。2025 年，台灣人一方面熱切擁抱 Gemini 等 AI 工具探索未來，一方面也透過搜尋江蕙演唱會、颱風動態與公共政策，維持與真實生活的緊密連結。透過九大榜單，可以看見台灣人在虛實整合的環境中如何活得更立體、更真實。

2025 年打開 Google 搜尋欄時，許多民眾關注的焦點包括普發現金、連假安排、影劇推薦等日常議題。今年的搜尋足跡清楚呈現兩條並行軌跡：一條通往科技未來，從 Gemini、NotebookLM 到各類生成式 AI；另一條回到真實現場，包含江蕙復出演唱會熱潮，以及地震、颱風來襲時對災情資訊的即時需求。搜尋成為串連科技與生活的重要橋樑。

2025 年，台灣對 AI 的關注度創下新高。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍居榜首；NotebookLM 也入榜，顯示學習與資訊整理需求提升。Nano Banana、Sora 等影像生成工具因社群討論而爆紅；同時，許多民眾也透過 Manus、Google AI Studio、Cursor 等工具將 AI 導入日常工作流程，提高效率。

這股學習熱潮也反映在年度關鍵字排行榜中。東南亞流行的中文拼音工具「hanzii.net」入榜，反映台灣跨語言需求增加；而「川普」與「關稅」相關搜尋量上升，證明民眾透過搜尋窗口密切觀察國際局勢變動。

即使科技快速前進，台灣人在真實生活中對安全的需求依舊強烈。「地震」、「颱風楊柳」、「停班停課」等天災資訊的搜尋熱度居高不下，成為面對災害時的集體默契。搜尋在這些時刻承擔的不僅是資訊功能，更是確認自身與家人平安的重要方式。

在公共事務方面，「大罷免」、「公投」、「普發一萬登記」進入榜單，顯示台灣人在公共議題上高度參與。同時，「2025 行事曆」、「光復節連假」與提前搜尋「2026 行事曆」則展現台灣人重視生活節奏的規劃特性。

公眾人物也持續受到關注。從美國總統川普，到新任國民黨主席鄭麗文，再到劉品言與連晨翔夫婦，都因不同事件而登上搜尋榜。

在 AI 能生成大量內容的時代，親臨現場依然不可被取代。今年「演唱會」搜尋榜格外亮眼：江蕙復出演唱會喚起跨世代共鳴；BLACKPINK、GD、TWICE、五月天等大型巡演更讓購票搜尋量激增。

影劇方面，《鬼滅之刃劇場版無限城篇》、《角頭鬥陣欸》等作品帶來熱血討論，《我們與惡的距離 2》和《童話故事下集》則以社會議題觸動深層情感。影評與時刻表搜尋量持續攀升。

「用法」相關搜尋揭露台灣人的實用需求，包括「洗臉巾」、「鯊魚夾」、「Excel ROUND」與「AirTag」。每一項搜尋背後都是日常生活的具體情境。

住宿搜尋方面，2025 年旅遊趨勢明顯偏向日本，「石垣島」、「福岡」、「那霸」快速竄升。此外，台灣演唱會經濟也推動「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」成為熱門搜尋。

今年的 Google 搜尋排行榜展現台灣「科技探索」與「生活連結」的雙重面向。一方面透過 AI 工具釋放想像力；另一方面，在地震、災情、公共議題與日常生活需求中，透過搜尋掌握安全、規劃節奏、理解社會、獲得共鳴。虛實交錯之間，台灣人在 2025 年活得比以往更立體而真實。

榜單依 2024 年 12 月至 2025 年 11 月 18 日的搜尋量快速竄升幅度進行統計，更多全球排行榜資訊也已同步公布於官方網站。