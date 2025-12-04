台灣大科技顧問助攻　4店長獲「傑出店長最高榮譽」

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大在 3日舉行的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，共有4位門市店長榮獲5座獎盃，其中3座為素有「連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的「傑出店長」最高榮譽，締造歷年最佳成績；花蓮林森門市店長陸凱恩更一舉拿下「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料肯定。

▼台灣大獲素有「連鎖業奧斯卡金像獎」之稱的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」5座獎杯。（圖／台灣大提供）



台灣大今年擴大參與評選，依專業能力、營運品質、客戶回饋、跨部門協作等遴選代表，由全台門市遴選15位優良店長參賽。本屆台灣大「傑出店長」之一由新莊佳瑪門市葉庭瑄獲得，其配偶李岱臻則是2024年「傑出店長」得主，夫妻檔連續兩年分別入選，讓同仁笑稱兩人是「電信界神鵰俠侶」！此外台中學士門市店長洪薇晴，也因主動向長者推廣反詐服務，獲評審青睞取得「傑出店長」獎；台中梧棲文化門市店長洪婉禎則以創新的商圈共融營運模式，獲頒「店務心得優異獎」；花蓮林森門市陸凱恩則以 AI 工具導入與在地服務成效，同時取得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」，為本屆少數同時獲得兩項獎項的店長。所有獲獎者皆通過外部書審、現場評核、公益紀錄、面試競賽及秘密客多輪測試，從需求診斷到專業應對均經完整驗證。

AI時代的科技顧問myfone門市 賦能用戶Open Possible能所不能

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，獲獎的4位店長具備共同特質，包括對數位工具的積極應用、對多元客群需求的理解，以及在地經營的能力；多數店長任職超過10年，累積完整一線服務經驗。台灣大持續投入員工專業發展，每年提供超過130小時教育訓練，涵蓋管理職能、AI工具應用與顧客服務技巧，協助同仁強化「能所不能」的服務力，落實智慧生活的價值。

花蓮林森直營門市陸凱恩獲「雙料殊榮」 以科技結合企業社會責任打造具溫度的門市

花蓮林森直營門市因應花蓮為台灣大寬頻新舖設區域，她主動帶領團隊逐戶拜訪、掌握高需求戶，積極協調優先施工。團隊以科技提升不同族群用戶體驗，教學長者使用台灣大哥大APP與AI客服，減少往返門市的需求；也協助學生、家長與年輕顧客運用Perplexity規劃旅程或提升學習效率；針對習慣使用現金的在地居民，透過「大哥付你分期」協助無痛換新機。同時落實企業社會責任，推出「毛起來連線專案」，舉辦寵物領養活動，並搭配OP家庭生活套裝中的空氣清淨機、掃地機器人等商品，不僅協助提升流浪動物協會25%認養率，也成功帶動客流；光復水災期間，更帶領團隊深入災區，以「鏟子超人」精神協助清理、提供手機障礙排除與充電服務，成為社區最可靠的後盾。

花蓮林森門市店長陸凱恩秉持「以人為本、服務在地」的初衷，致力打造連結科技與社區的溫度門市，獲得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料獎項加冕。

新莊佳瑪門市同仁溫暖守護 從科技到人文關懷雙軌並進

台灣大新莊佳瑪門市將「貼心深化、數位升級」融入前線服務，「傑出店長」葉庭瑄導入Google表單等掌上智慧櫃台作為，與自行透過NFC磁扣整合商圈各店家會員，提升服務即時性；門市團隊主動教導用戶AI應用，成為在地居民AI顧問諮詢中心。同仁秉持「以人為本」精神，針對特殊需要照顧長者等族群，會同步記錄家屬聯絡方式，確保後續服務能更完整，曾有一位年長顧客於門市昏倒，同仁第一時間協助送醫、聯繫家屬並進行後續關懷，讓家屬深受感動，也更信任門市，展現了門市從科技到關懷雙軌並進的多層次角色。

台中學士門市展現商圈共好精神 主動向長者推廣反詐服務、為行動不便者制定貼心SOP

台中學士門市「傑出店長」洪薇晴深知商圈居民的日常需求，面對醫院商圈年長族群較多的特性，團隊主動推廣「反詐戰警個人版」並協助安裝與設定，並與里長合作開設「資安防詐小教室」，以真實案例提升警覺，使門市成為全台安裝率最高的據點。門市更深入商圈小店主與自營者，主動介紹企業方案，協助節省成本、提升效率，創造雙贏。貼心服務也延伸至為弱勢與行動不便者特別設置的服務SOP，讓每位顧客都能被溫柔接住，展現真正的商圈共好精神。

「在地觀光大使」台灣大梧棲文化門市 成為旅客與居民的數位顧問

台灣大梧棲文化加盟門市店長洪婉禎憑藉長期扮演「在地觀光大使」角色，獲頒「店務心得優異獎」。她觀察商圈特性與顧客需求，主動與周邊店家合作，讓門市成為旅客與居民的資訊站。門市同仁化身「數位科技顧問」，協助年長顧客學習使用AI工具Perplexity查詢景點資訊、生成可愛圖片的生活化應用。門市也關注細緻需求，協助一名將出國工作用戶的年邁母親使用視訊服務，讓母子於出國期間透過通訊軟體緊密聯繫，後續母親遇到各種問題，也習慣回到門市詢問。門市同仁主動的協助，成為居民願意倚靠的生活夥伴，也讓科技更貼近人心。