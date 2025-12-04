　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大科技顧問助攻　4店長獲「傑出店長最高榮譽」

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大在 3日舉行的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，共有4位門市店長榮獲5座獎盃，其中3座為素有「連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的「傑出店長」最高榮譽，締造歷年最佳成績；花蓮林森門市店長陸凱恩更一舉拿下「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料肯定。

▼台灣大獲素有「連鎖業奧斯卡金像獎」之稱的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」5座獎杯。（圖／台灣大提供）

▲▼ 。（圖／台灣大提供）

台灣大今年擴大參與評選，依專業能力、營運品質、客戶回饋、跨部門協作等遴選代表，由全台門市遴選15位優良店長參賽。本屆台灣大「傑出店長」之一由新莊佳瑪門市葉庭瑄獲得，其配偶李岱臻則是2024年「傑出店長」得主，夫妻檔連續兩年分別入選，讓同仁笑稱兩人是「電信界神鵰俠侶」！此外台中學士門市店長洪薇晴，也因主動向長者推廣反詐服務，獲評審青睞取得「傑出店長」獎；台中梧棲文化門市店長洪婉禎則以創新的商圈共融營運模式，獲頒「店務心得優異獎」；花蓮林森門市陸凱恩則以 AI 工具導入與在地服務成效，同時取得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」，為本屆少數同時獲得兩項獎項的店長。所有獲獎者皆通過外部書審、現場評核、公益紀錄、面試競賽及秘密客多輪測試，從需求診斷到專業應對均經完整驗證。

AI時代的科技顧問myfone門市 賦能用戶Open Possible能所不能
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，獲獎的4位店長具備共同特質，包括對數位工具的積極應用、對多元客群需求的理解，以及在地經營的能力；多數店長任職超過10年，累積完整一線服務經驗。台灣大持續投入員工專業發展，每年提供超過130小時教育訓練，涵蓋管理職能、AI工具應用與顧客服務技巧，協助同仁強化「能所不能」的服務力，落實智慧生活的價值。

花蓮林森直營門市陸凱恩獲「雙料殊榮」　以科技結合企業社會責任打造具溫度的門市
花蓮林森直營門市因應花蓮為台灣大寬頻新舖設區域，她主動帶領團隊逐戶拜訪、掌握高需求戶，積極協調優先施工。團隊以科技提升不同族群用戶體驗，教學長者使用台灣大哥大APP與AI客服，減少往返門市的需求；也協助學生、家長與年輕顧客運用Perplexity規劃旅程或提升學習效率；針對習慣使用現金的在地居民，透過「大哥付你分期」協助無痛換新機。同時落實企業社會責任，推出「毛起來連線專案」，舉辦寵物領養活動，並搭配OP家庭生活套裝中的空氣清淨機、掃地機器人等商品，不僅協助提升流浪動物協會25%認養率，也成功帶動客流；光復水災期間，更帶領團隊深入災區，以「鏟子超人」精神協助清理、提供手機障礙排除與充電服務，成為社區最可靠的後盾。

　花蓮林森門市店長陸凱恩秉持「以人為本、服務在地」的初衷，致力打造連結科技與社區的溫度門市，獲得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料獎項加冕。

新莊佳瑪門市同仁溫暖守護　從科技到人文關懷雙軌並進
台灣大新莊佳瑪門市將「貼心深化、數位升級」融入前線服務，「傑出店長」葉庭瑄導入Google表單等掌上智慧櫃台作為，與自行透過NFC磁扣整合商圈各店家會員，提升服務即時性；門市團隊主動教導用戶AI應用，成為在地居民AI顧問諮詢中心。同仁秉持「以人為本」精神，針對特殊需要照顧長者等族群，會同步記錄家屬聯絡方式，確保後續服務能更完整，曾有一位年長顧客於門市昏倒，同仁第一時間協助送醫、聯繫家屬並進行後續關懷，讓家屬深受感動，也更信任門市，展現了門市從科技到關懷雙軌並進的多層次角色。

台中學士門市展現商圈共好精神　主動向長者推廣反詐服務、為行動不便者制定貼心SOP
台中學士門市「傑出店長」洪薇晴深知商圈居民的日常需求，面對醫院商圈年長族群較多的特性，團隊主動推廣「反詐戰警個人版」並協助安裝與設定，並與里長合作開設「資安防詐小教室」，以真實案例提升警覺，使門市成為全台安裝率最高的據點。門市更深入商圈小店主與自營者，主動介紹企業方案，協助節省成本、提升效率，創造雙贏。貼心服務也延伸至為弱勢與行動不便者特別設置的服務SOP，讓每位顧客都能被溫柔接住，展現真正的商圈共好精神。

「在地觀光大使」台灣大梧棲文化門市 成為旅客與居民的數位顧問
台灣大梧棲文化加盟門市店長洪婉禎憑藉長期扮演「在地觀光大使」角色，獲頒「店務心得優異獎」。她觀察商圈特性與顧客需求，主動與周邊店家合作，讓門市成為旅客與居民的資訊站。門市同仁化身「數位科技顧問」，協助年長顧客學習使用AI工具Perplexity查詢景點資訊、生成可愛圖片的生活化應用。門市也關注細緻需求，協助一名將出國工作用戶的年邁母親使用視訊服務，讓母子於出國期間透過通訊軟體緊密聯繫，後續母親遇到各種問題，也習慣回到門市詢問。門市同仁主動的協助，成為居民願意倚靠的生活夥伴，也讓科技更貼近人心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤
傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大
快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償
獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕嘆「二度傷害」
快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明
曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大科技顧問助攻　4店長獲「傑出店長最高榮譽」

Google年度搜尋關鍵字出爐！台灣人最關心AI新知與生活保命資訊

LINE年度貼圖回顧登場　2025你的社交人格大揭密！

「這隻兔子」擊敗吉伊卡哇成LINE貼圖冠軍　表情貼夯每天940萬人按

iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

Android 16重點更新一次看　外接顯示器功能隆重登場

果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

全球摺疊機市場再創新高　AI與多摺設計成2026核心戰場

打開設定就看到！iOS 26升級提醒變超明顯　蘋果正加速淘汰iOS 18

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台灣大科技顧問助攻　4店長獲「傑出店長最高榮譽」

Google年度搜尋關鍵字出爐！台灣人最關心AI新知與生活保命資訊

LINE年度貼圖回顧登場　2025你的社交人格大揭密！

「這隻兔子」擊敗吉伊卡哇成LINE貼圖冠軍　表情貼夯每天940萬人按

iPhone 17 Pro驚現相機降級　官方文件證實夜景人像消失

Kobo電子書2025台灣百大排行榜出爐　文學小說回溫、有聲書崛起

Android 16重點更新一次看　外接顯示器功能隆重登場

果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

全球摺疊機市場再創新高　AI與多摺設計成2026核心戰場

打開設定就看到！iOS 26升級提醒變超明顯　蘋果正加速淘汰iOS 18

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償

陳庭妮發現Dior包「鍊帶上有蝴蝶結」超開心！聖誕節連狗狗的禮物都買好了

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Pro驚現相機降級

戀愛兔擊敗吉伊卡哇成貼圖冠軍

LINE 2025年度貼圖回顧登場！

蘋果將iOS 26設為「主動推薦」

iPhone SE正式「壞了不修」　蘋果淘汰8款經典機種

POCO F8 Ultra上市目標擾亂價格

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

Google年度搜尋關鍵字出爐！

Android 16重點更新一次看

Kobo電子書2025台灣百大排行榜

LINE示警換機一錯誤救不回

相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

三星三摺機12日韓國突襲上市

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面