不甘寂寞！三星三摺機12日韓國突襲上市　頂規恐突破10萬

記者蘇晟彥／綜合報導

繼華為三摺機後，三星 2日早晨也突襲宣布發表三折機Galaxy Z TriFold，以纖薄機身、10吋螢幕、2億畫素相機及5,600 mAh三電池模組，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台，同時最薄處僅3.9mm，預計12日在韓國先行上市，之後陸續在全球上市，韓國售價暫定359萬韓元，約台幣7.7萬，但想必到台灣後勢必會再度漲價，頂規價格有望突破10萬大關。

▼繼華為後，三星不甘寂寞也推出三折機Galaxy Z TriFold。（圖／三星提供）



為了在輕薄便攜的機身中，造就Ultra級卓越效能，核心摺疊技術的全面優化至關重要。

． 三星迄今最精良的轉軸：憑藉深厚的摺疊創新實力，三星進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構，以因應Galaxy Z TriFold的獨特需求。採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。

．革新的摺疊顯示螢幕：Galaxy Z TriFold採用專為10吋螢幕而生的嶄新顯示技術，左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。為因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。

． 升級的機殼材質：轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum（註七），在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

． 每部裝置皆歷經最嚴格的品質檢測：每部裝置皆歷經多道嚴格品質檢測，確保每個環節都符合要求。例如，軟性印刷電路板的CT掃描，可驗證製造成品是否符合設計，在電路板與其他顯示組件黏合之前，可確保精確與可靠性。而雷射掃描則可驗證所有的內部組件，是否準確安裝於預定高度，確保表面齊平無瑕。

Galaxy Z TriFold以出色的體驗讓生產力更上層樓，搭載專為Galaxy手機系列迄今最大的10吋螢幕量身打造的多項強大功能。Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務，輕輕鬆鬆一心多用。

橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。想像建築師在其螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。

中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作。欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。而諸如「我的檔案」和「Samsung Health」等常用程式與功能，亦已針對大螢幕應用而優化，讓用戶透過一目瞭然的畫面，輕鬆整理檔案、查看資料。

為充份發揮大螢幕優勢，Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，這意味著用戶可隨時隨地打造完整的辦公環境。前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，它最多可建立四個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行五個應用程式。在其中一區檢視、編輯會議簡報時，可隨時切換至另一區，與朋友聊天或線上購物。

得益於三星在影像顯示領域的專業實力，封面螢幕採用Dynamic AMOLED 2X，螢幕更新率高達120Hz，帶來絲滑流暢的畫面。封面螢幕峰值亮度達2600尼特，內頁螢幕達1600尼特。結合Vision Booster技術，可在任何照明條件下最佳化色彩和對比度，帶來沉浸式體驗。

上市資訊與優惠

Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，目前韓國暫訂售價為359萬韓元（約台幣7.7萬）。凡購買Galaxy Z TriFold的消費者，可免費試用6個月Google AI Pro，體驗Gemini應用程式的強大功能，例如由Veo3支援的影片生成功能，以及2 TB安全雲端儲存空間。為讓用戶備感安心、享受尊榮禮遇，三星為Galaxy Z TriFold用戶推出獨家螢幕維修優惠。購買Galaxy Z TriFold的每位消費者，可享螢幕維修五折優惠一次。