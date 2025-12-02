　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不甘寂寞！三星三摺機12日韓國突襲上市　頂規恐突破10萬

記者蘇晟彥／綜合報導

繼華為三摺機後，三星 2日早晨也突襲宣布發表三折機Galaxy Z TriFold，以纖薄機身、10吋螢幕、2億畫素相機及5,600 mAh三電池模組，搭載Snapdragon® 8 Elite for Galaxy行動平台，同時最薄處僅3.9mm，預計12日在韓國先行上市，之後陸續在全球上市，韓國售價暫定359萬韓元，約台幣7.7萬，但想必到台灣後勢必會再度漲價，頂規價格有望突破10萬大關。

▼繼華為後，三星不甘寂寞也推出三折機Galaxy Z TriFold。（圖／三星提供）

▲▼ Galaxy Z TriFold 。（圖／三星）

為了在輕薄便攜的機身中，造就Ultra級卓越效能，核心摺疊技術的全面優化至關重要。
． 三星迄今最精良的轉軸：憑藉深厚的摺疊創新實力，三星進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構，以因應Galaxy Z TriFold的獨特需求。採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。
．革新的摺疊顯示螢幕：Galaxy Z TriFold採用專為10吋螢幕而生的嶄新顯示技術，左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。為因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。
． 升級的機殼材質：轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum（註七），在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。
． 每部裝置皆歷經最嚴格的品質檢測：每部裝置皆歷經多道嚴格品質檢測，確保每個環節都符合要求。例如，軟性印刷電路板的CT掃描，可驗證製造成品是否符合設計，在電路板與其他顯示組件黏合之前，可確保精確與可靠性。而雷射掃描則可驗證所有的內部組件，是否準確安裝於預定高度，確保表面齊平無瑕。

▲▼ Galaxy Z TriFold 。（圖／三星）

▲▼ Galaxy Z TriFold 。（圖／三星）

Galaxy Z TriFold以出色的體驗讓生產力更上層樓，搭載專為Galaxy手機系列迄今最大的10吋螢幕量身打造的多項強大功能。Galaxy Z TriFold展開後，其10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務，輕輕鬆鬆一心多用。

橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。想像建築師在其螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。

中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作。欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。而諸如「我的檔案」和「Samsung Health」等常用程式與功能，亦已針對大螢幕應用而優化，讓用戶透過一目瞭然的畫面，輕鬆整理檔案、查看資料。

為充份發揮大螢幕優勢，Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，這意味著用戶可隨時隨地打造完整的辦公環境。前往「快速設定」面板，接著選取「DeX」，即可體驗Galaxy的升級版工作模式，它最多可建立四個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行五個應用程式。在其中一區檢視、編輯會議簡報時，可隨時切換至另一區，與朋友聊天或線上購物。

得益於三星在影像顯示領域的專業實力，封面螢幕採用Dynamic AMOLED 2X，螢幕更新率高達120Hz，帶來絲滑流暢的畫面。封面螢幕峰值亮度達2600尼特，內頁螢幕達1600尼特。結合Vision Booster技術，可在任何照明條件下最佳化色彩和對比度，帶來沉浸式體驗。

上市資訊與優惠
Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，目前韓國暫訂售價為359萬韓元（約台幣7.7萬）。凡購買Galaxy Z TriFold的消費者，可免費試用6個月Google AI Pro，體驗Gemini應用程式的強大功能，例如由Veo3支援的影片生成功能，以及2 TB安全雲端儲存空間。為讓用戶備感安心、享受尊榮禮遇，三星為Galaxy Z TriFold用戶推出獨家螢幕維修優惠。購買Galaxy Z TriFold的每位消費者，可享螢幕維修五折優惠一次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不甘寂寞！三星三摺機12日韓國突襲上市　頂規恐突破10萬

換機前先等等！官方提醒一錯恐讓LINE「資料全毀」

留一星評價怕被店家報復？Google Maps「匿名功能」正式解放評論區

蘋果新款Studio Display傳2026年登場　搭載A19 Pro、Mini LED全面進化

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

不甘寂寞！三星三摺機12日韓國突襲上市　頂規恐突破10萬

換機前先等等！官方提醒一錯恐讓LINE「資料全毀」

留一星評價怕被店家報復？Google Maps「匿名功能」正式解放評論區

蘋果新款Studio Display傳2026年登場　搭載A19 Pro、Mini LED全面進化

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

統一獅高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」對話紀錄曝光

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

【朱學恒重獲自由】暴瘦走出台北監獄鞠躬：費心了

3C家電熱門新聞

三星三摺機12日韓國突襲上市

LINE示警換機一錯誤救不回

相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

Google Maps「匿名功能」正式推出

開箱／POCO F8 Ultra規格給滿

POCO F8 Ultra上市目標擾亂價格

蘋果新款Studio Display傳2026年登場

2025亞洲技能競賽　中華電信支援賽事

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

新iPad mini傳將升級OLED、A19 Pro

假冒Win11更新新型攻擊現身

LINE公告3類用戶11／4起不能用

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

更多熱門

相關新聞

台灣10月手機增17%　iPhone 17系列稱霸

台灣10月手機增17%　iPhone 17系列稱霸

台灣智慧型手機市場在今年 10 月迎來久違的強勢反彈。配合第四季傳統銷售旺季，全台實體通路本月共售出約 56.5 萬支手機，較 9 月成長 17%，在高單價旗艦機熱賣的帶動下，整體銷售額更跳升近三成。

挑戰三星、海力士壟斷　長鑫發布「大陸首個自主研發」DDR5記憶體

挑戰三星、海力士壟斷　長鑫發布「大陸首個自主研發」DDR5記憶體

中學生做智慧餐具奪三星SFT首獎

中學生做智慧餐具奪三星SFT首獎

三星推出「超迷你AI大腦」推理能力贏過大型模型！

三星推出「超迷你AI大腦」推理能力贏過大型模型！

記憶體晶片缺貨　三星漲價最多60%

記憶體晶片缺貨　三星漲價最多60%

關鍵字：

三星

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面