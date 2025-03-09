「台灣1小吃」爆容器沒洗　前員工：生意好到嚇嚇叫！比馬桶髒18倍

▲許多人愛吃小籠包。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

內用小籠包或湯包時，不少店家會直接把蒸籠一起送上桌，而一名網友抱怨，看到有人吃完後，就把擤完鼻涕的衛生紙、垃圾丟在裡面，擔心有食安疑慮。文章曝光後，就有網友誠實爆料，「以前在湯包店上班，蒸籠真的沒在洗，生意還是好到嚇嚇叫！」甚至有專家表示，蒸籠連續用1個月，竟比馬桶髒18倍。

一名網友在Threads表示，看到有人內用吃小籠包，吃完後卻把沾醬盤、垃圾、擤過鼻涕的衛生紙丟在蒸籠裡，這一幕讓原PO看傻了直搖頭。

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由於蒸籠是可以重複利用，原PO也呼籲客人們發揮公德心，「不要再把垃圾往裡面丟或是把蒸籠當成碗。」

底下網友熱議，「如果蒸籠不洗，那明顯是店家的問題吧」、「以後不吃小籠包了，好恐怖」、「很多人自以為是，以為在幫店家收拾，覺得自己好棒棒...其實吃完放著就好」、「今天在自家早餐店，客人把牙籤包在衛生紙裡面，直接插到手裡...根本是隱藏兇器」。

也有員工與網友透露，「以前在湯包店上班，蒸籠真的沒在洗，生意還是好到嚇嚇叫」、「昨天才去吃一間沒洗蒸籠 只洗布的，洗完蒸籠紙馬上舖下去...蒸下一籠」。

由於蒸籠與蒸籠紙會殘留肉汁或是麵皮，據《華視新聞》報導，輔英科大保營系博士李政達指出，蒸籠連續使用1個月，竟比馬桶還髒16至18倍，正因污垢容易藏在隙縫中，若反覆使用卻未清洗、晾乾的話就會導致發霉，建議使用清潔劑刷乾淨，最後曬乾的環節很重要。