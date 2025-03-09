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碎屍魔張介宗認3婦「失蹤當天都到過住處」！跳針不認罪：她們自行離開

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗拒不認罪。（圖／記者吳世龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄碎屍殺人魔案偵辦再有新進展，檢警在上周於高雄港找到最後一位失蹤的黃姓婦人頭顱後，三名失蹤婦人皆已被證實遇害。檢、警6日借提張介宗進行偵訊，他坦承3名受害婦人各自在失蹤當天都曾到過他的住處，但堅稱3人都是自行離開，堅決否認犯行，態度相當狡猾。

張介宗涉嫌在去年11月29日殺害其兄嫂張黃姓婦人，接著在今年1月17日與2月2日分別殺害了在公園結識的左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人。3名婦人均在進入張嫌住處後失蹤，警方隨後在港區打撈到多塊人體殘骸，其中38塊屬於林姓婦人，另有兩部分組織來自張姓婦人。2月26日，警方在港區發現黃姓婦人的頭顱，並確認這一系列分屍案件均與張介宗有關。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張介宗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組在張介宗被收押的兩個月內，持續鞏固證據，並於本月6日首次提訊張介宗。儘管警方調出了3名失蹤婦人進入他住處的監視器畫面，張介宗仍堅稱她們當天自行離開，對於後續情況避重就輕，甚至無法解釋林姓婦人的機車為何仍留在他家樓下。

目前法醫已將黃姓婦人的頭顱送至法醫研究所，採取顯微鏡檢視，以比對是否有被鈍器攻擊的痕跡。先前在張嫌家查扣的鐵鎚上曾驗出黃婦的DNA，專案小組將進一步比對頭顱上的傷痕是否與鐵鎚吻合。此外，檢警已查扣沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀及鐵槌，並成功比對出林婦屍塊上的切痕與牛排刀吻合。

檢警專案小組不放棄任何可能，每天派員在港區巡視，希望能找到更多證物，進一步鞏固張嫌犯罪事證。林姓婦人的家屬更是每日前往港區尋找可能的屍塊，希望能找到母親的頭顱，使其得以完整安葬。警方也被家屬的鍥而不捨感動，表示將持續搜尋遺體的可能性。

▼警、消人員在案發後，持續在前鎮運河、高雄港區搜尋打撈被害人遺體。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄分屍案，消防局支援人員和小艇協助投放浮標。（圖／記者吳世龍攝）

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