閨蜜出國「整晚開腿震動」　妹子2天無法睡：為何不去廁所

▲原PO與閨蜜同床睡，發現對方在洩慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很生氣妳不尊重我！」一名妹子透露，出國與閨蜜同睡一張床，快要入睡的時候，發現旁邊狂震動，甚至有抽動的手勢，伴隨著液體的聲音，讓原PO整晚無法好好入睡，「隔天晚上也是同樣的情況！」因此原PO求問是否該攤牌？文章曝光後，網友也大罵「完全不行，好噁...她幹嘛不去廁所用」。

一名女網友在Dcard無奈表示，最近和閨蜜一起出國遊玩，玩了一整天，原PO梳洗完累癱在床，正當她快要入睡時，感覺旁邊頻頻在震動，「眯起眼睛發現好友腿開開的，手感覺在棉被裡抽動，伴隨著液體的聲音...我其實大概知道妳在幹麻了！」

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當下原PO直言很生氣，認為閨蜜在床上自慰的舉動很不尊重她，況且明明可以到廁所解決性慾，同時原PO也上演各種小劇場，「要起床阻止妳嗎？跟妳大吵一架嗎？我該怎麼辦？」

結果下一秒，原PO聽到玩具震動的聲音，讓她又燃起怒火，「妳還用了整個晚上，帶玩具是預謀嗎？又更不尊重我了...什麼時候才能讓我睡覺？」

更錯愕的是，隔天晚上又發生同樣的情況，遲遲未攤牌的原PO只好向過來人求助，「有人遇到跟我一樣的狀況？遇到要怎麼辦？」

底下網友搖頭直呼，「真的好尷尬呀，為什麼不再開其他房間」、「直接假裝睡眼惺忪翻身過去說：妳在幹嘛？很吵我睡不著」、「完全不行，好噁...她幹嘛不去廁所用」、「的確很不尊重人，我朋友偶爾也會在我附近自慰，但他都會先告知我，也不會在我睡覺時自慰」、「超不尊重人！讓我想到某次也是跟幾個朋友出去過夜，結果一對情侶直接跑去浴室...」「好噁，第二天我自費開另一間房」、「就算是再好的朋友也不該這樣」。