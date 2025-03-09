台南女騎機車疑闖紅燈撞上小客車　騎士、乘客2人受傷送醫

▲一名機車唐姓女騎士，疑闖紅燈當場撞上另輛綠燈剛起步的自小客車，造成唐女及機車上的乘客唐女妹妹受傷，送醫後沒有大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南中西區8日中午發生一起交通事故車禍，一名機車唐姓女騎士，疑闖紅燈當場撞上另輛綠燈剛起步的自小客車，造成唐女及機車上的乘客唐女妹妹受傷，送醫後沒有大礙，台南市警二分局交通分隊到場後排除酒駕，詳細車禍原因待釐清，而該名機車女騎士因闖紅燈將被開罰1800元到5400元以下罰鍰。

市警二分局指出，8日下午1時許在中西區東門圓環與府前路口，有一名26歲劉姓男子駕駛自小客沿東門圓環快車道，綠燈起駛右轉府前路一段往西行，與23歲唐姓女子駕駛機車搭載乘客唐女的妹妹，沿東門圓環機慢車道由北往南行駛，雙方於東門圓環與府前路口發生碰撞。機車騎士23歲唐姓女子及乘客唐女的妹妹手腳均擦挫傷送新樓醫院就醫，無生命危險。雙方駕駛皆無飲酒、駕照皆正常。

據了解，該起交通事故車禍，疑為騎機車的唐姓女子涉嫌闖紅燈直行，以致發生肇事因素，詳細肇因仍須待警二分局交通分隊分析鑑定。

市警二分局呼籲，行經交叉路口請遵照交通號誌行駛，如違規闖越紅燈，依據道路交通管理處罰條第 53 條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處新台幣1800元以上，5400元以下罰鍰。