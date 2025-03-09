南投好孕卡即起開放線上申請　孕婦搭乘合作計程車最高補助5千

▲南投好孕卡8日開放線上申請，孕婦乘車補助最高5000元。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為打造友善生養環境、減輕孕婦交通負擔，南投縣政府於3月8日婦女節前夕為全縣準媽媽們送上賀禮「南投縣好孕卡」，並於8日起開放線上申請縣長許淑華表示，每次懷孕即補助5000元（點），提供交通安全與便利的環境，歡迎該縣孕婦多加利用。

縣政府7日舉辦「孕婦乘車補助-好孕卡開辦記者會」，縣長許淑華邀請縣議員林儒暘、林憶如、黃春麟、蔡孟娥、林友友、簡千翔服務處主任林依虹，立委游顥服務處主任袁國盛等與會來賓一同開通「南投縣好孕卡」，並說明該縣幅員遼闊，孕婦出門前往醫療院所進行產檢、生產、回診及嬰幼兒預防保健等相當不便，因此特別跟台灣悠遊卡公司合作推出好孕卡，中彰投9大車隊踴躍響應，有3800多輛計程車投入「好孕專車、好運通行」服務行列。

許淑華表示，該縣孕婦透過各大合作計程車隊APP或電話預約叫車，即可享受這項專屬福利，單趟車資最高補助250元（點），從懷孕到預產期次日起三個月內搭乘，且上下車一端為中彰投地區，即可享有車資補助；未來縣府會繼續研議，擴大辦理各種有關孕婦從懷孕期間到生產後相關福利政策，讓更多年輕媽媽感受到關懷，進而願生、敢生。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，每張「南投好孕卡」內存有縣政府補助金，隨時都可透過悠遊卡網站輸入卡號查詢餘額，或透過手機APP查詢餘額，民眾亦可隨時儲值，並透過手機APP綁定銀行帳戶、快速儲值，如單趟車資超過250元時，會自動扣繳悠遊卡儲值金；另考量孕媽咪採購奶粉、尿片及相關用品需求，該公司也積極洽詢各大連鎖藥妝店提供孕媽咪折扣優惠，歡迎在地店家逕洽該公司加入此服務行列，協助設置悠遊卡刷卡機，讓孕婦採購孕期及育嬰用品更方便。

縣府社會及勞動局表示，好孕卡申請與補發皆採用網路申辦，申請人只須進入南投縣政府網路e櫃檯，點選「好彩投」好孕乘車服務，上傳孕婦健康手冊或新生兒出生證明書、孕婦本人照片及身分證或戶口名簿、戶籍謄本）等資訊，填妥資料即可完成申請，初次申請完全免費。