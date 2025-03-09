北回培英公益餐會　生醫公司攜手藝人為孩童帶來溫暖

▲嘉義縣北回培英文教協會公益餐會表揚孩童。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義縣北回培英文教協會(以下稱北回培英)9日舉辦公益餐會，知名連續劇演員蘇晏霈、梁佑南、兵家綺、陳又榕、宮美樂、洪毛、王燦等多達20位藝人，受到安美諾生醫的號召邀請，出席現場共同為弱勢孩童加油打氣。北回培英理事長林銘賢與團隊現場席開百桌的公益餐會，希望小朋友們吃的開心，也藉此拋磚引玉，讓更多社會大眾加入關懷孩童的行列，將愛心延續放大，讓孩童感受到社會上的溫暖善意。

▲生醫公司攜手藝人出席北回培英文教協會公益餐會表演關懷弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

小朋友看到平時只有在電視上才會出現的藝人，甚至就坐在自己身邊，讓小朋友們又驚又喜，現場有超可愛的吉祥物Happy熊大跳KPOP、以及一首接一首心意滿滿的唱歌表演、賓果遊戲，更有魔術師粘立人的魔術秀更讓台下的小朋友看的目不轉睛，活動現場歡笑聲不斷。

安美諾生醫董事長詹加鴻表示，看到小朋友笑得開心，他感到十分溫暖，因此也帶著員工到場同歡，一同來響應活動，希望讓更多的孩子能夠突破困境，獲得更好的未來。

▲連續劇主角受邀出席嘉義縣北回培英文教協會公益餐會關懷孩童。（圖／記者翁伊森攝）

理事長林銘賢投身公益多年，「嘉義縣北回培英文教協會」不僅是一個單純的公益組織，它是嘉義偏鄉孩子們追求夢想的重要平台，協會透過每月發放獎助學金的方式，減輕了弱勢家庭的經濟壓力，並讓孩子們可以專心學習，積極面對未來。

他感性說：「餘生將盡其所能照顧他們，這些小孩子真的很需要我們！」他也感謝安美諾到嘉義相挺，讓善的力量持續循環。

藝人蘇晏霈分享，整天活動下來心裡有滿滿的富足感，直說能與關心弱勢的企業長期合作真的太幸福。蘇晏霈認為除了物資上的支持，這些孩童也需要精神上的激勵，也因此鳳凰藝能的藝人們才會使出渾身解數，開心陪伴孩童度過周日的午間時光，想讓孩子們留下深刻美好回憶。

▲北回培英文教基金會由理事長林銘賢(圖右2)致贈捐款支票給水上國中、若竹兒及安道基金會。（圖／記者翁伊森攝）

由安美諾生醫領軍的公益活動，獲得多位藝人到場支持，不僅要邀請社會各界善心人士來共同創造改變孩子們命運的機會，也讓更多的人了解到公益事業對社會的重要性。在愛的路上，安美諾與嘉義縣北回培英文教協會攜手同行，為孩子們點燃希望，讓更多的偏鄉學童有機會在更美好的未來中綻放光彩。