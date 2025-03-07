小米旗艦機15 Series「價格不變規格超越」　頂配37999配徠卡鏡頭

記者蘇晟彥／台北報導

小米今（7）日正式在台發表年度旗艦機 Xiaomi 15 Series（Xiaomi 15 、Xiaomi 15 Ultra），主打「價格不變、規格超越前代」，主打旗艦機Xiaomi 15 Ultra 採用 Snapdragon® 8 Elite 旗艦處理器、1 吋感光元件搭配 200MP 超級潛望長焦等，頂規 16GB+1TB （經典黑銀）售價 37,999 元，同時配合台灣市場支援esim，要再次用價格戰稱霸市場。

▼Xiaomi 15（右） 、Xiaomi 15 Ultra（左） 這次都分別推出一款特別色。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi 15 Ultra｜新一代徠卡光學技術 引領旗艦影像新巔峰

Xiaomi 15 Ultra 配備 23mm 徠卡 1 吋主鏡頭，f/1.63 大光圈帶來卓越進光量，支援 23mm、28mm、35mm 三段可變焦距，靈活構圖應對不同場景需求。搭載 Sony LYT-900 旗艦級感光元件，提供 14EV 超高動態範圍，即使在低光環境，也能拍出色彩飽滿、細節豐富的影像。此外，Xiaomi 15 Ultra 採用 Corning® Gorilla® Glass 7i 鏡頭玻璃，搭配雙層抗反射鍍膜，顯著減少眩光與反射，確保拍攝畫面純淨透亮。

Xiaomi 15 Ultra 採用最新 Snapdragon® 8 Elite 旗艦處理器，多核心效能提升 45%，能耗降低 52%，內建 Adreno™ GPU，提供順暢無比的沉浸式遊戲體驗，GPU 效能提升 44%，能耗降低 46%，完美應對高負載需求。為了確保長時間高效運行，Xiaomi 15 Ultra 內建 Xiaomi lceLoop 3D 雙通道翼式環形冷泵散熱系統，顯著提升熱量傳導與散熱效果，避免性能下降，保持持久流暢體驗。Xiaomi 15 Ultra 搭載 5,410mAh (typ) 小米澎湃電池，單次充電可支援 25 小時連續影片播放。支援 90W HyperCharge 極速快充 及 80W HyperCharge 無線快充，搭配小米澎湃 P3 充電晶片，進一步提升充電效率與電池壽命。

Xiaomi 15 Ultra 從設計到性能，每一處細節皆展現出 Xiaomi 追求極致的精神，提供黑色、白色與經典黑銀三款配色，其中經典黑銀以經典相機為靈感，融合細膩工藝與堅固耐用性，機身採用航空等級玻璃纖維，強化抗摔能力，並搭配復古縫線設計、高級 PU 純素皮革與經典相機風格的Deco 設計，帶來極致質感。為提升耐用性，Xiaomi 15 Ultra 採用小米龍鎧架構，搭配最新小米龍晶玻璃 2.0，提供 16 倍抗摔能力，並通過 IP68 防塵防水等級，確保極端環境下依然穩固耐用。高強度 CNC 加工鋁合金中框兼具輕巧與堅固，玻璃纖維背蓋進一步提升耐用性。

Xiaomi 15 Ultra 售價

16GB+1TB（經典黑銀） 37,999元／16GB+512GB（黑 / 白 / 經典黑銀）34,999元

Xiaomi 15｜蘊藏旗艦級全方位極致性能、進階計算能力 捕捉經典影像

在效能與續航方面，Xiaomi 15 採用 Snapdragon® 8 Elite 旗艦處理器，帶來 45% CPU 效能提升與52% 能耗降低，搭載Xiaomi IceLoop 翼式環形冷泵散熱系統，確保長時間高效運行。內建 5,240mAh (typ) 小米澎湃電池，支援 25 小時連續影片播放，並搭配 90W HyperCharge 極速快充 與 50W HyperCharge 無線快充，透過小米澎湃 P3 充電晶片最佳化電池壽命與充電效率，讓用戶隨時保持滿電狀態，暢享流暢的旗艦體驗。

Xiaomi 15 同時配備徠卡 Summilux 光學鏡頭，擁有 f/1.62 大光圈與 7P 非球面高透光率鏡片，搭配 1/1.31 吋光影獵人 900 感光元件，具備 13.5EV 超高動態範圍，即便在低光環境，仍能拍出細膩且富有層次感的影像。全新 60mm 浮動長焦鏡頭提升 11.5EV HDR 能力，動態範圍提升 2 倍，即使遠距攝影也能展現豐富細節，並支援 10cm 微距拍攝，實現從人像到微距的全焦段創作彈性。此外，14mm 超廣角鏡頭配備 50MP 解析度與 f/2.2 大光圈，可精準捕捉壯麗風景與建築細節。Xiaomi 15 內建 Xiaomi AISP 2.0 計算攝影平台，演算法處理速度提升 82%，每秒可處理 43 億像素。

Xiaomi 15 採用全等深流線設計，手感紮實且易於握持，搭載微曲鋁合金框架，強度提升 33%，確保更強的耐用性與高級質感。螢幕佔比高達 94%，搭配 1.38mm 超窄邊框，透過 LIPO 封裝技術 確保機身與框架間的精準成型，帶來更沉浸的視覺體驗。為進一步提升防護，Xiaomi 15 採用小米龍鎧結構，結合高強度鋁合金邊框與小米龍晶玻璃，防摔能力提升 10 倍，並通過 IP68 防塵防水等級認證，可承受 1.5 公尺水深浸泡長達 30 分鐘。Xiaomi 15 提供液態銀、黑色、白色與綠色四款顏色，其中液態銀採用熱彎玻璃工藝，呈現獨特的高級光澤感，僅於小米之家直營店與小米商城mi.com 獨家販售。

Xiaomi 15 搭載 6.36 吋 2670 x 1200 解析度 OLED 螢幕，採用 Xiaomi 定製 M9 發光材質，在提供細膩畫質的同時，顯示能耗降低10%。螢幕峰值亮度高達 3,200nits，即便在戶外強光環境下，依然能確保畫面清晰可見。全新 1Hz 微光 AOD 顯示搭配動態自適應亮度與 AP 螢幕烙印補償技術，有效延長 OLED 使用壽命，並獲得 TÜV 萊因低藍光、零頻閃、節律友善三重護眼認證，即使長時間觀看，依然保持舒適體驗。

Xiaomi 15 售價

12GB+512GB（黑 / 白 / 綠 / 液態銀 ） 24,999元；12GB+256GB（黑 / 白 / 綠）22,999元

Xiaomi HyperConnect | 無縫互聯 跨系統跨裝置智慧切換

此外，在記者會上也展示「Xiaomi HyperConnect」功能，Xiaomi 15 Ultra 與 Xiaomi 15 皆支援跨裝置智慧連結，可與 Xiaomi 智慧型手機、平板電腦、AIoT 設備、PC 及 iOS / macOS 設備無縫整合。讓使用者能夠輕鬆在不同裝置間切換應用，突破設備與平台的限制，讓工作與娛樂體驗更流暢。

▼Xiaomi Buds 5 Pro、Xiaomi Watch S4。